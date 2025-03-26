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台中秀泰外驚傳砍人事件 議員：警方應盡速說明撫民心

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市南屯區秀泰影城周邊今天中午驚傳砍人案，一名建案工地工人遭鋸子砍傷臉，涉案孟男已被警方逮捕。市議員吳佩芸說，她除為傷者祈福外，也要求台中市政府警察局應盡速查明事實後，對外公開說明。

據了解，孟男疑因向人問路起口角先動手後被毆，他逃到一旁建案向警衛求助未獲理會，竟又心生不滿撿工地的鋸子，朝身邊1名正在講電話的工人揮砍致臉部受傷，警方獲報立即逮到孟男，現已戒護送醫，犯案動機釐清中。

吳佩芸說，有關中午時刻在鄰近服務處的南屯文心秀泰百貨周圍發生有民眾遭攻擊受傷的憾事，雖然嫌犯已被逮捕，但究竟是隨機傷人或有特定目的？台中市政府警察局應盡速查明後向社會大眾公開說明，以平撫市民不安情緒。

吳佩芸強調，若是隨機傷人，除了檢討加害嫌犯之外，台中市政府有更重要的事情必須進一步處理，就是社會安全網的檢討，社會中所存在的種種結構問題，是哪裡出現漏洞讓加害者走向傷人極端，應認真思考並補足這些漏洞，防止類似事件一再發生，保障每位市民安全出門的每一天。

台中市議員吳佩芸。圖／吳佩芸辦公室提供
台中市議員吳佩芸。圖／吳佩芸辦公室提供

台中市 吳佩芸 警察

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