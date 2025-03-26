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台南科技執法開出7.4萬張罰單 民眾撤銷成功第一名的原因是這個

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市目前共設置68處科技執法，2024年取締近7萬4千件中，民眾不服取締共685件，其中有122件因民眾舉證提出是為閃避施工、禮讓救護車、閃避前方交通事故等3大原因申訴，經交大搭配調閱監視器佐證後，依法撤銷罰單。

台南市交大統計，68處科技執法透過道路監視器搭配AI技術自動偵測車輛違規，2024年全天候取締總件數為7萬3946件，粗估罰鍰金額約計1億1091萬9千元；其中有685件民眾提出申訴，有122件撤銷，佔總舉發件數比率0.9%。

交大指出，申訴成功撤銷原因第1名為閃避施工，共28件，申訴最多路口為永康區中華路與中華西街口，佔21件；第2名是禮讓救護車案件，共20件，申訴最多路口為永康區中華路與大橋三街口，佔14件。

第3名撤銷原因則是閃避前方交通事故，共13件，13件都在中西區中華西路與民權路口；獲撤銷罰單原本開罰項目包括未依標誌標線行駛嗎、闖紅燈、未停讓行人等都有。

交大表示，申訴成功案件是民眾收到罰單後，提出申訴並舉證確實是為了閃避施工、禮讓救護車、閃避前方交通事故等原因，大隊再調閱路口監視器佐證確認後，即依法撤銷。

台南市68處科技執法，去年前5大開罰路口共開出3.3萬張罰單，其中以北區中華北路與觀海橋路口，去年共開出1萬840件罰單為最多，取締項目為未依標誌標線行駛；其次是仁德區中山路與中正路三段路口6849件，取締項目包括未依標誌標線行駛、未停讓行人。

第3名則是永康區中華路與中華西街口6008件，取締項目為未依標誌標線行駛；第4名為歸仁區高鐵臺南站U型載客車道，開出5400件，取締項目是違規停車、違規臨時停車。第5名是永康區中華路與大橋三街口，開出4601件，取締項目包括闖紅燈、紅燈越線、紅燈右轉、未依標誌標線行駛。

交大指出，申訴成功撤銷原因第1名為閃避施工，共28件，申訴最多路口為永康區中華路與中華西街口。記者袁志豪／翻攝
交大指出，申訴成功撤銷原因第1名為閃避施工，共28件，申訴最多路口為永康區中華路與中華西街口。記者袁志豪／翻攝

交通事故 標誌 闖紅燈

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