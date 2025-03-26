去年Q4詐騙財損371億 台鐵與鐵警局簽MOU提高反詐意識

去年第4季，台鐵全國詐騙案件高達5萬多件，財損金額逾371億元，台鐵公司今與內政部警政署鐵路警察局簽署「反詐騙多元化宣導合作備忘錄（MOU）」，台鐵公司總經理馮輝昇表示，鐵路場域作為大眾運輸的樞紐，能將反詐意識沿全台鐵到車站擴散，成為全國打詐防線中的關鍵要素。

台鐵公司與鐵警局今簽署「反詐騙多元化宣導合作備忘錄（MOU）」，提升民眾風險意識及識詐警覺，未來雙方將依循合作備忘錄精神，建立共同聯防機制、分享識詐應變情資，協助提供民眾最新詐騙手法及案例資訊，即時提供專業支援及協調快速應處，以達成共同守護車站與列車的旅客安全目標。

台鐵總經理馮輝昇表示，去年第4季全國詐騙案件高達5萬多件，財損金額超過371億元，全台灣目前有242個車站與超過1000公里鐵道串聯各個縣市，而去年客運量也高達2.37億人次，鐵路場域作為大眾運輸的樞鈕，能將反詐意識沿全台鐵道車站輻射擴散，宣導效果顯著，是全國打詐防線中的關鍵要素。

馮輝昇說，本次與鐵警局簽署反詐騙多元宣導合作備忘錄，是公私協力共同強化反詐宣導能量，民眾對於防詐的意識，透過本次聯合宣導活動，可大幅提升全民防詐免疫力與敏感度，提醒民眾辨識詐騙手法、因應方式及知悉相關法律規定，也盼藉由強化民眾反詐的識別力，形成共同防線，遏止詐騙受害事件蔓延。

台鐵表示，與鐵警局簽訂MOU，盼透過教育訓練與資訊共享，提高第一線服務人員的詐騙案件辨識與應變能力，同時透過鐵警局加強巡邏，防範不法分子於車站或列車內進行詐騙行為。