去年Q4詐騙財損371億 台鐵與鐵警局簽MOU提高反詐意識
去年第4季，台鐵全國詐騙案件高達5萬多件，財損金額逾371億元，台鐵公司今與內政部警政署鐵路警察局簽署「反詐騙多元化宣導合作備忘錄（MOU）」，台鐵公司總經理馮輝昇表示，鐵路場域作為大眾運輸的樞紐，能將反詐意識沿全台鐵到車站擴散，成為全國打詐防線中的關鍵要素。
台鐵公司與鐵警局今簽署「反詐騙多元化宣導合作備忘錄（MOU）」，提升民眾風險意識及識詐警覺，未來雙方將依循合作備忘錄精神，建立共同聯防機制、分享識詐應變情資，協助提供民眾最新詐騙手法及案例資訊，即時提供專業支援及協調快速應處，以達成共同守護車站與列車的旅客安全目標。
台鐵總經理馮輝昇表示，去年第4季全國詐騙案件高達5萬多件，財損金額超過371億元，全台灣目前有242個車站與超過1000公里鐵道串聯各個縣市，而去年客運量也高達2.37億人次，鐵路場域作為大眾運輸的樞鈕，能將反詐意識沿全台鐵道車站輻射擴散，宣導效果顯著，是全國打詐防線中的關鍵要素。
馮輝昇說，本次與鐵警局簽署反詐騙多元宣導合作備忘錄，是公私協力共同強化反詐宣導能量，民眾對於防詐的意識，透過本次聯合宣導活動，可大幅提升全民防詐免疫力與敏感度，提醒民眾辨識詐騙手法、因應方式及知悉相關法律規定，也盼藉由強化民眾反詐的識別力，形成共同防線，遏止詐騙受害事件蔓延。
台鐵表示，與鐵警局簽訂MOU，盼透過教育訓練與資訊共享，提高第一線服務人員的詐騙案件辨識與應變能力，同時透過鐵警局加強巡邏，防範不法分子於車站或列車內進行詐騙行為。
台鐵提醒，民眾若於鐵路場域發現潛在詐騙犯罪事件，可立即通報站務人員或鐵警局處理，也可撥打165反詐騙諮詢專線，以免落入詐騙陷阱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言