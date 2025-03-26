輪胎逃走中！桃園曳引車轉彎突輪胎脫落 待轉騎士遭砸
桃園市龜山區今上午發生一輛曳引車行駛中突然「輪胎離家出走」，滾到對向待轉格內，造成2輛機車遭砸、其中一名騎士受傷，警方獲報後通知曳引車駕駛說明，駕駛則稱不知輪胎掉落，後續肇責待調查釐清。
警方指出，45歲蘇姓男子今上午8時40分許駕駛曳引車由文明路外側車道右轉文化一路往林口方向，於右轉過程中左後輪不明原因脫落，自行滾動到文化一路往林口方向機車待轉格，導致停等紅燈的54歲蘇姓男騎士、29歲熊姓女機車騎士遭砸，其中蘇男輕傷。
根據道路交通管理處罰條例第30之1條，汽車行駛道路時車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處汽車駕駛人新台幣1千元以上6千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行；因而致人受傷者吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者吊銷駕駛執照。警方呼籲駕駛車輛請定期保養注意車輛狀況，避免類似情形發生。
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