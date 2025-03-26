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防大甲「格鬥盃」重演 彰化2558警力防大甲媽搶轎衝突

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜進香遶境之旅4月4日起駕，5日進入彰化縣，縣警局為防止發生爭抬鑾轎衝突，來回程動用2558名警力，創下3年新低，最知名衝突熱點彰化市民生地下道340人，今年仍配置42人機動應變隊護轎，並與各地宮廟、角頭簽署公約，要求自我約制。

彰化縣警察局表示，大甲媽祖去年去、來返程使用警力3008名，評估近年來警方強力護轎展現成果，幾乎沒有重大衝突，決定精準調整運用，今年初步規畫使用警力2558名，減少450名。

警力部署將以縣長王惠美接駕的彰化中山路、民生地下道、南瑤宮、天后宮與北斗奠安宮、員林福寧宮等5大地點，列為警力部署重點，但仍會視情況需要，適時機動調整,，做滾動式修正。

警方表示，今年初步規畫減少警力，但警方依現地勘察及接轎團體清查，精準部署警力，採分區（段）跳崗交錯執行，維持執勤量能。另外使用阻材及改道牌等設施協助執勤，並透過錄影監視系統、現場直播等科技設備，掌握交通路況及治安狀況，機動調度。

大甲媽祖鑾轎預定5日晚間通過以爭抬鑾轎衝突最「惡名昭彰」彰化市民生地下道，估計會聚集成上上萬人看熱鬧，警方今年將部署340名警力，在從地下道到三民路兩側400公尺路段，以交通秩序維護牌、警察人牆阻隔民眾。

這兩年來，大甲媽遶境彰化過程平和，一般認為縣警局派遣的機動應變小組護轎，功不可沒。機動應變隊是由縣警局對護轎有豐富經驗的訓練科長林世明指揮，結合技術教官、特殊任務編組小組組成的精英隊伍，今年將有42人，他們除了體能好以外，有的還有柔道及跆拳道等專長，並具備反恐、武裝攻堅及重大暴力犯罪處理等能力。

為防止接轎鬥毆事件再發生，彰化警方並邀集各宮廟代表及接轎團體召開遶境協調會，共同簽署「優質宮廟文化-行動公約」，警方宣示，現場只要打架鬧事一律以現行犯逮捕，警方秉持嚴正執法，防制暴力。

大甲媽祖鑾駕通過搶轎知名的彰化市民生地下道時，警方都會動用優勢警力及機動應變隊護轎。本報資料照片
大甲媽祖鑾駕通過搶轎知名的彰化市民生地下道時，警方都會動用優勢警力及機動應變隊護轎。本報資料照片
大甲媽祖進香通過彰化市民生地下道時，在轉向三民路時，常因角頭爭抬鑾駕，爆發肢體衝突。本報資料照片
大甲媽祖進香通過彰化市民生地下道時，在轉向三民路時，常因角頭爭抬鑾駕，爆發肢體衝突。本報資料照片
大甲媽祖回程經過彰化永樂街，警方事先部署大批警力避免爭抬鑾駕衝突。本報資料照片
大甲媽祖回程經過彰化永樂街，警方事先部署大批警力避免爭抬鑾駕衝突。本報資料照片
大甲媽祖每年通過彰化市民生地下道時，總會吸引成千上萬民眾來觀賞「大甲盃格鬥賽 」，也是警力部署重點。本報資料照片
大甲媽祖每年通過彰化市民生地下道時，總會吸引成千上萬民眾來觀賞「大甲盃格鬥賽 」，也是警力部署重點。本報資料照片
這兩年來，大甲媽遶境彰化過程平和，一般認為縣警局派遣的機動應變小組護轎，功不可沒。本報資料照片
這兩年來，大甲媽遶境彰化過程平和，一般認為縣警局派遣的機動應變小組護轎，功不可沒。本報資料照片
大甲鎮瀾宮媽祖通過彰化市民生地下道後，常發生搶轎滋事事件，彰化警方在三民路設置交通秩序維護牌、警察人牆阻隔民眾。報系資料照片
大甲鎮瀾宮媽祖通過彰化市民生地下道後，常發生搶轎滋事事件，彰化警方在三民路設置交通秩序維護牌、警察人牆阻隔民眾。報系資料照片

大甲媽祖 衝突

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