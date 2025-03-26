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板橋華江橋下驚見浮屍漂流 遺體腐爛無法辨識
有民眾今天下午1時許行經板橋區華江橋下河濱公園時，發現1具浮屍在河面上載浮載沉立即報警。消防人員將浮屍打撈上岸後，海山警發現死者為60多歲女性，身穿紫色外套、紅色長褲，身上無任何證件，初判並無外力介入。死因及身分仍待調查。
據了解，新北市海山分局於今天下午1時29分獲報，民眾表示在板橋區華江橋下疑似發現浮屍，文聖派出所隨即派員趕赴現場，並通報消防人員協助處理。
消防人員到場後出動船艇將浮屍打撈上岸，警方隨即封鎖現場採證，發現死者疑為60多歲女性，遺體已高度腐爛無法辨識，身穿紫色外套、紅色長褲及紅色拖鞋，身上無任何身分證明文件，初判並無外力介入跡象。
為釐清死者身份，警方已採集指紋並比對失蹤人口資料庫，並協助將遺體移至新北市立殯儀館，後續將報請檢察官相驗，死者身分及死因仍待調查釐清。
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