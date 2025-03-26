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冒名孫安佐製槍案辯護律師行騙 丁榮聰向警方報案

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

曾為藝人孫安佐、「白米詐彈客」楊儒門出庭辯護的律師丁榮聰發現自己被冒名行騙、偽刻印信，佯稱投資契約經由「台北地院民間公證人」丁榮聰公證等，有5人上當，估計財損將近100萬元，丁榮聰日前報案，案由警方偵查中。

丁榮聰今天說，他沒有受投資公司常年聘任為台北地院民間公證人，呼籲民眾切勿受騙，如接獲類似訊息請致電「165」反詐騙專線提出檢舉。

丁榮聰早年為「白米詐彈客」楊儒門辯護，近年曾受藝人孫鵬、狄鶯夫婦委任，為夫妻倆的獨子孫安佐所涉在美涉製槍案辯護，兼職台北地院民間公證人。

據指出，詐團自2024年起佯稱為投資公司，假借投資名義要求被害人以LINE聯繫，傳送「委託投資契約」給被害人，誆稱投資公司常年聘任知名律師丁榮聰公證，並偽刻丁的印章，冒用丁身分在契約上用印，藉以取信被害人。

許多被害人向投資公司查詢，投資公司稱契約經過台北地院民間公證人丁榮聰律師公證，契約保證沒問題，致被詐騙，被害人轉向丁查證，丁才知被冒名行騙，日前向警方報案，並控告詐團偽造文書等罪，警方已經展開查辦。

孫鵬、狄鶯之子孫安佐。圖／聯合報系資料照片
孫鵬、狄鶯之子孫安佐。圖／聯合報系資料照片

律師 被害人 詐騙

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