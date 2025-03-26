冒名孫安佐製槍案辯護律師行騙 丁榮聰向警方報案

曾為藝人孫安佐、「白米詐彈客」楊儒門出庭辯護的律師丁榮聰發現自己被冒名行騙、偽刻印信，佯稱投資契約經由「台北地院民間公證人」丁榮聰公證等，有5人上當，估計財損將近100萬元，丁榮聰日前報案，案由警方偵查中。

丁榮聰今天說，他沒有受投資公司常年聘任為台北地院民間公證人，呼籲民眾切勿受騙，如接獲類似訊息請致電「165」反詐騙專線提出檢舉。

丁榮聰早年為「白米詐彈客」楊儒門辯護，近年曾受藝人孫鵬、狄鶯夫婦委任，為夫妻倆的獨子孫安佐所涉在美涉製槍案辯護，兼職台北地院民間公證人。

據指出，詐團自2024年起佯稱為投資公司，假借投資名義要求被害人以LINE聯繫，傳送「委託投資契約」給被害人，誆稱投資公司常年聘任知名律師丁榮聰公證，並偽刻丁的印章，冒用丁身分在契約上用印，藉以取信被害人。