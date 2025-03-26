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影／搶救畫面曝！工程車疑轉彎不慎 墜司馬庫斯23樓深山谷釀2死

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

新竹縣尖石鄉今早8時許發生死亡車禍，某工程行曾男駕駛大貨車與同事鍾男欲前往司馬庫斯新建房舍，行經司馬庫斯產業道路5.5公里一處髮夾彎時，疑似轉彎不慎，滑落70公尺深、約23樓高的邊坡，鍾男當場死亡，曾男經急救後仍宣告不治。

橫山警分局指出，泰崗派出所今早8時許接獲民眾報案，在司馬庫斯產業道路5.5公里處有大貨車翻覆，警方會同消防單位至現場救援。初步調查，該大貨車疑似轉彎不慎滑落至下方約70公尺深道路，乘客鍾男經救護人員急救，仍不幸身亡；駕駛曾男送醫搶救後，於11時許宣告不治，全案肇事原因仍待釐清。

據了解，62歲的曾男與52歲鍾男為同間工程行同事，今天早上欲前往司馬庫斯興建房舍工程，兩人共乘掛有小吊臂的工程車，但疑似路況不熟，行經司馬庫斯產業道路5.5公里一處髮夾彎時，不慎連人帶車摔落70公尺深的邊坡。

因邊坡深達23樓深，加上撞擊力道猛烈，大貨車嚴重變形，鍾男一度受困在車內，新竹縣消防局派出3車6人到場救援，並出動破壞器材於9點52分讓鍾男脫困送醫，但他已無生命跡象；至於駕駛曾男雖有意識，但送醫搶救後，仍於11時許宣告不治。

「對於不幸意外感到遺憾」，司馬庫斯部落發展協會總幹事拉互依．倚岕表示，曾、鍾男是部落委託要來司馬庫斯部落興建房舍工程的，因部落族人有居住需求，要在部落內新蓋住家（非民宿），曾、鍾男2人今天載著鐵材、鋼構上山準備施工，沒想到遇到這樣的意外。

新竹縣消防局提醒，山區道路彎曲陡峭，近期氣候變化大，行經尖石、司馬庫斯等地時務必減速慢行，確保行車安全，避免意外發生。

因邊坡深達23樓深，加上撞擊力道猛烈，大貨車嚴重變形，鍾男一度受困在車內，新竹縣消防局派出3車6人到場救援，並出動破壞器材於9點52分讓鍾男脫困送醫。圖／新竹縣消防局提供
因邊坡深達23樓深，加上撞擊力道猛烈，大貨車嚴重變形，鍾男一度受困在車內，新竹縣消防局派出3車6人到場救援，並出動破壞器材於9點52分讓鍾男脫困送醫。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣尖石鄉今早8時許發生死亡車禍，某工程行曾男駕駛大貨車與同事鍾男欲前往司馬庫斯新建房舍，行經司馬庫斯產業道路5.5公里一處髮夾彎時，疑似轉彎不慎，滑落70公尺深、約23樓高的邊坡。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣尖石鄉今早8時許發生死亡車禍，某工程行曾男駕駛大貨車與同事鍾男欲前往司馬庫斯新建房舍，行經司馬庫斯產業道路5.5公里一處髮夾彎時，疑似轉彎不慎，滑落70公尺深、約23樓高的邊坡。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局派出3車6人到場救援，並出動破壞器材於9點52分讓鍾男脫困送醫，但他已無生命跡象；至於駕駛曾男雖有意識，但送醫搶救後，仍於11時許宣告不治。圖／民眾提供
新竹縣消防局派出3車6人到場救援，並出動破壞器材於9點52分讓鍾男脫困送醫，但他已無生命跡象；至於駕駛曾男雖有意識，但送醫搶救後，仍於11時許宣告不治。圖／民眾提供

司馬庫斯 新竹 死亡 車禍

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