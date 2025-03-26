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高雄驚見空地腐屍「死者身分曝」 被疑未通報市殯葬處…警方回應了

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市旗山警方昨天接獲民眾報案指出甲仙區一處空地發現腐爛的男性屍體，不過警方處理方式卻遭質疑未依規定通報高雄市殯葬處，反而找來民間業者處理，可能破壞跡證而無法正確調查是否為他殺，不過對此警方澄清一切依規辦理，並無他殺嫌疑。

旗山警分局表示，死者潘姓男子（68歲）是事發地禪寺的法師，警方第一時間即依規定派鑑識人員到場勘查，潘姓男子衣著完整無外傷及打鬥痕跡，全案依程序及相關規定，已於今天上午報請橋頭地檢署相驗，經法醫排除他殺嫌疑，遺體已交由家屬領回。

據了解，民眾昨上午9時許通報甲仙區一處禪宗的空地發現有男性屍體，就倒在禪寺園內小徑上，因屍體已腐壞且長出蛆蟲，身上也無證件，一度無法辨認身分，且事後交由民間殯葬業者運屍，並未照規定應先通報殯葬處由市立殯儀館前來處置將屍體運回等候相驗。

高雄市甲仙區一處禪寺旁小路發現男性倒臥死亡多時。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄市甲仙區一處禪寺旁小路發現男性倒臥死亡多時。記者巫鴻瑋／翻攝

屍體 殯葬處 高雄市

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