高雄驚見空地腐屍「死者身分曝」 被疑未通報市殯葬處…警方回應了

高雄市旗山警方昨天接獲民眾報案指出甲仙區一處空地發現腐爛的男性屍體，不過警方處理方式卻遭質疑未依規定通報高雄市殯葬處，反而找來民間業者處理，可能破壞跡證而無法正確調查是否為他殺，不過對此警方澄清一切依規辦理，並無他殺嫌疑。

旗山警分局表示，死者潘姓男子（68歲）是事發地禪寺的法師，警方第一時間即依規定派鑑識人員到場勘查，潘姓男子衣著完整無外傷及打鬥痕跡，全案依程序及相關規定，已於今天上午報請橋頭地檢署相驗，經法醫排除他殺嫌疑，遺體已交由家屬領回。