逃逸移工拒盤查急竄入桃園校園 師生躲教室警加強巡邏

桃園市龜山區文青國中小今上午驚傳遭逃逸移工闖入，當時警方在附近盤查車輛，車內移工突逃竄闖進校園，警方聯手老師將移工追出校園，目前尚在追查移工身分；事發當下校方立即啟動緊急應變措施，全校師生平安，員警持續巡視校園確保安全。

今上午7時45分龜山區大埔派出所員警行經樂善二路，盤查一輛可疑車輛，結果車輛剛停下，車上外籍移工突然衝下車趁機逃竄，跑進附近的桃園市立文青國中小校內，學校老師發現也一起追捕，警民合作之下成功將移工趕出校園，但移工仍逃逸，警方持續追查。

桃園市議員陳雅倫指出，文青國中小位於重劃區，周遭仍有許多建案正在興建，她要求龜山分局加強巡視校園，確定有無可疑人士逗留校內，守護學童安全。同時，隨著重劃區如住人口越來越多，附近也必須盡速新建派出所、增加警力，以杜絕類似案件再度發生。

文青國中小校長張綾峰表示，今早有外籍逃逸移工從其他工地翻牆闖入校園，事發當下學校緊急要求各班門窗保持鎖閉，師生皆留在教室內，下課時間學生暫留教室內活動，學生如需上廁所或飲水須由老師陪同，學校將持續加強巡邏與安全維護。