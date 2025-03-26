屏東警方展開行人違規取締3天開出670張罰單 500元飛了

為降低行人交通事故，屏東縣警察局3月24日起展開行人違規取締專案，3天取締行人違規670件，每間開罰500元，警方表示，強化執法與同步宣導，提高民眾的交通安全意識。

屏東縣警局交通隊指出，3月24日起啟動「行人違規取締」專案，針對行人常見違規行為執法。執法重點鎖定事故多發的路段與路口，針對行人跨越雙黃線、中央分隔島、未依號誌通行或未走行人穿越道等違規情形，加強攔查取締。

警方指出，截至3月26日上午，取締行人違規670件，藉由強化執法與同步宣導，提高民眾的交通安全意識，守護每一位用路人的生命安全。每件開罰500元。

警方提醒，行人通行時務必遵守交通規則，不要為圖方便或搶快，違規穿越馬路；請走行人穿越道，並依照號誌指示，在綠燈秒數充足時再通過路口，才能真正確保自身安全。