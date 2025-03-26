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影／外送員取餐和老闆持斧頭、鐵棍互毆 桃警火速趕到全送辦
桃園市桃園區昨發生一名外送員到店家取餐時與業者發生爭執，2人竟各持斧頭及鐵棍互毆，雙雙掛彩，警方獲報後火速趕到現場釐清案情，雙方互告傷害及殺人未遂，全案移請偵辦。
39歲鄧姓外送員昨晚6點多前往永安北路某店家取餐，在等待過程和60歲林姓男老闆因細故發生口角，老闆從店內拿出斧頭，而外送員則從機車車廂內掏出鐵棍，2人當場互毆成一團，導致鄧男右臂撕裂傷、林男頭部撕裂傷。
桃園警分局同安派出所接獲報案，立即啟動快打部隊並在3分鐘內趕到現場，為避免再次衝突，員警將兩人隔開釐清案情，並配合救護人員將傷者送醫治療；初步了解，外送員到餐廳後嫌老闆動作太慢才引發口角，後續兩人互控傷害及殺人未遂，員警依規定受理移請偵辦。
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