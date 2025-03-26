影／外送員取餐和老闆持斧頭、鐵棍互毆 桃警火速趕到全送辦

桃園市桃園區昨發生一名外送員到店家取餐時與業者發生爭執，2人竟各持斧頭及鐵棍互毆，雙雙掛彩，警方獲報後火速趕到現場釐清案情，雙方互告傷害及殺人未遂，全案移請偵辦。

39歲鄧姓外送員昨晚6點多前往永安北路某店家取餐，在等待過程和60歲林姓男老闆因細故發生口角，老闆從店內拿出斧頭，而外送員則從機車車廂內掏出鐵棍，2人當場互毆成一團，導致鄧男右臂撕裂傷、林男頭部撕裂傷。