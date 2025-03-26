婦人助警抓了2車手！詐團竟又來電 怪她害他們損失2個人

基隆市蔡姓婦人今天現身說法，她接到詐騙集團的電話，指涉入洗錢案並信以為真，先到銀行櫃台解除定存，再到ATM要領錢。她說，在等待行員補鈔時，因為坐在冷氣出風口，腦子突然冷靜了，找機會打「165」查證，不只保住了錢，還幫警方抓了2個車手。

蔡姓婦人今天到基隆市警局，出席局長林信雄主持的「打詐儀表板」說明會。她除了詳述自己被騙的過程，希望能幫助其他民眾識破詐騙集團的恫嚇話術，被騙走辛苦錢。她說，配合警方辦案後，她還接到詐團成員電話，說她害他們「損失」2個人，但她不害怕，因為自己做對了。

市警局統計今年2月共受理詐欺案件166件，被害人損失1億4622萬多元。林信雄說，2月詐欺案件比1月減少7%，財損則是比1月增加20%。詐欺案類型依件數多寡，分別為假投資占27.3%、假網路購物占12%、解除分期付款占9.2%、虛擬遊戲詐騙占7.1%。

警方與全市金融機構合作防詐，今年2月「警銀聯防」，成功阻止詐騙案17件，攔阻可能被詐騙金額753萬元。

孫姓婦人說，因為曾經接到自稱檢警的詐騙電話，日前接到警四分局人員的電話，邀請她參加打詐說明會，因為餘悸猶存，還擔心是不是詐騙電話，再三確認沒問題才放心。

她說，詐騙集團能說出她的個人資料，自稱台中檢察官，說她涉及洗錢案，給她兩次傳票都沒理會。詐團說她曾在台中租屋並涉案，她很緊張，一直說沒有。對方說要派人拘提她南下，要她準備2套衣服。她質問為什麼要抓她？對方就要她提供名下財產狀況，用來擔保，證明不會潛逃。

蔡姓婦人說，因為很緊張，所以她說出存款狀況。對方要她不要掛斷電話，並去把錢領出來，說明清楚就可以回去。

她去銀行解除定存時，行員提醒她每年約1萬元的利息就沒了。她依詐團的指示，說兒子要結婚，要拿去買金飾，領出近60萬元。接著前往第二信用合作社的ATM領錢，因為要補鈔，行員說要約半小時，她就進大廳等待。

蔡婦說，她坐在冷氣出風口下方，吹著吹著，突然清醒了，覺得自己為什麼要把錢領出來，感覺不對勁就直接回家了。