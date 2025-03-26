楊梅休息站4死車禍之後 Cheap諷：改善辦法就是立牌子

國道1號楊梅休息站1月25日晚間發生電動車撞上分隔島的4死4傷重大事故。關注交通安全的百萬網紅「Cheap」在臉書表示，他昨天駕車行經五楊，發現連續兩面牌子寫「禁止使用輔助駕駛」，原來是到了楊梅休息站。「改善辦法就是立牌子，家裡有地雷，政府不幫你拆，還立了牌子說，有地雷，危險」。

Cheap表示，他後來想想也很正常，這裡是中華民國，雖然事情發生後，高公局說一切符合規範。但事實上就是有問題，「哪有開一開突然出現凸起的分隔島壓迫車道的啦」，國道警察也說有問題了，就是不改、寧願立牌子。

「人一定會犯錯」，Cheap表示，這是人性，我們不能只靠「要求每個人都完美開車」來維持安全，舒馬克、Max都可能出錯，「更何況是駕照雞腿換的台灣人」。但駕駛犯錯時，好的道路設計，就能降低傷害或幫助駕駛人恢復控制，例如設置緩衝區、減速丘、護欄、防撞桶、行人庇護島、視線導引設計等。「但台灣是猴子駕駛+超爛道路設計=1年3000人死亡」。