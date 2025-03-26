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科技執法消除行人地獄 高市這2種狀況最多人申訴

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄警方利用科技執法設備，取締車輛未禮讓行人，接獲申訴的案件以行人指示車輛先行、行人站在行人穿越道卻不行走的狀況最多。但是，車輛行經畫設黃網線的路口禮讓行人，未保持路口淨空也可能受罰，警方認為仍須優先禮讓行人。

高雄市警方為掃除「行人地獄」惡名，去年獲中央補助經費4220萬元，增設26處科技執法設備，其中有21處設備是取締車輛不停讓行人的監測系統，已上線執法中。

官警了解，取締未禮讓行人的科技法設備，上線執法半年多以來，由於裁罰金額6000元，接獲不少遭受取締的車主提出申訴，申訴理由大多是禮讓行人時，行人揮手指示車輛先通過，或者有行人站在斑馬線上不行走，車輛逕行通過後，便遭取締未禮讓行人。

高雄市警交通大隊官警表示，警方接獲民眾申訴，會調閱監測系統影像，若如實行人曾揮手指示車輛先行，或者確有行人站人行穿越道卻不動，會建議撤銷罰單。

另有車主遇見路口畫設黃網線，依規定須保持路口淨空，但因禮讓行人被迫停在黃網線上，官警認為，車主為了禮讓行人停在黃網線內，是遇到不可抗拒狀況才無法保持路口淨空，申訴後警方也會建議不罰。

車輛為禮讓行人停在黃網線，未能保持路口淨空，令車主行車時陷入兩難。本報資料照片，記者林保光／攝影
車輛為禮讓行人停在黃網線，未能保持路口淨空，令車主行車時陷入兩難。本報資料照片，記者林保光／攝影

科技執法 行人地獄 車主 高雄市

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