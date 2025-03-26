影／高雄地面塌陷！混凝土車壓垮水溝蓋 整輛車陷入翻覆

高雄市橋頭區今天上午發生一輛預拌混凝土車翻覆掉進「洞」中的意外，讓民眾還以為是出現天坑，不過意外原因疑似是混凝土車噸位太重，直接壓垮路旁空地上的排水溝蓋，才會造成整輛車陷入溝中。

據了解，事故發生地點位於橋頭區甲昌路與通山巷口，因附近有工地時常有預拌混凝土車出入，但今天上午9點45分左右，由李姓男子（31歲）駕駛的混凝土車在利用巷口空地迴轉時，突然發生地面塌陷意外。

警消人員到場時，駕駛李男幸運僅受輕傷自行從翻覆的駕駛位上爬出車外，經救護人員初步檢查，僅頭部輕微擦傷，脫困後由消防分隊協助送醫檢查傷勢。