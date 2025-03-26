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假子女來電驚慌稱有急用 老套詐騙手法長者仍關心則亂

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

「猜猜我是誰」詐騙手法雖然已經廣為民眾所知，仍有許多長者「關心則亂」，70歲林姓婦人昨天上午在家接到1名女子的LINE電話，對方自稱是她女兒，臨時有急用；林婦信以為真趕往郵局要匯款二萬元，直到行員、警方攔下勸說，才打消念頭。

近期陸續仍有長者接到「假兒子」、「假女兒」、「假姪子」、「假弟弟」等來電，用驚慌失措的聲音稱遇到緊急狀況需要用錢，長者「關心則亂」，尚未辨識清楚對方身分，就趕往超商提款，再到銀行匯款；或在銀行臨櫃提款後，面交給歹徒，遭詐數萬至數十萬元不等。

70歲林姓婦人昨天上午接到自稱是久未聯繫的「女兒」電話，聲稱因手機不小心摔壞了，待會要去辦手機，所以更換了LINE帳號；假女兒用驚慌的聲音，謊稱她因有貸款問題，急需要周轉2萬元，請母親協助，且要立即匯款。

假女兒誆稱林婦，過幾天就會回去看媽媽，到時就會歸還2萬元，還說母親是沒有什麼東西可以代替的，不會再讓媽媽失望了，拜託母親幫忙；林婦多年前就與女兒失去聯繫，當下聽聲音覺得很像，信以為真女兒真的急需用錢，趕往中西區民族路郵局。

林婦向行員表示要轉帳，是女兒有急用，行員懷疑她遇上詐騙，通報轄區第二警分局海安派出所，巡佐陳明祺、警員黃揚傑到場，確認林婦手機LINE對話，發現對方居然都使用簡體字，要求林婦匯款，告知這是常見的「猜猜我是誰」詐騙手法。

警方請林婦查證，要匯款的帳戶與女兒姓名是否相同，也拿起林婦手機回撥，對方一聽是警察就掛斷；警員告知，相關狀況可證明對方是詐騙集團，並不是林婦女兒，林婦並不是女兒打給她，打消匯款念頭。

分局長劉怡宗說明，詐騙人士常常會聲稱臨時換手機號碼，接著再以臨時急用、投資周轉等名義來電，或傳LINE行騙；呼籲一定要先循著原有聯絡管道向本人查證，確定對方是否真正親友，千萬別因為對方說詞就急著去匯款，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或110查詢。

70歲林姓婦人昨天上午在家接到1名女子的LINE電話，對方自稱是她女兒，臨時有急用，林婦信以為真趕往郵局要匯款二萬元。記者袁志豪／翻攝
70歲林姓婦人昨天上午在家接到1名女子的LINE電話，對方自稱是她女兒，臨時有急用，林婦信以為真趕往郵局要匯款二萬元。記者袁志豪／翻攝
70歲林姓婦人昨天上午在家接到1名女子的LINE電話，對方自稱是她女兒，臨時有急用，林婦信以為真趕往郵局要匯款二萬元。記者袁志豪／翻
70歲林姓婦人昨天上午在家接到1名女子的LINE電話，對方自稱是她女兒，臨時有急用，林婦信以為真趕往郵局要匯款二萬元。記者袁志豪／翻
70歲林姓婦人昨天上午在家接到1名女子的LINE電話，對方自稱是她女兒，臨時有急用，林婦信以為真趕往郵局要匯款二萬元。記者袁志豪／翻
70歲林姓婦人昨天上午在家接到1名女子的LINE電話，對方自稱是她女兒，臨時有急用，林婦信以為真趕往郵局要匯款二萬元。記者袁志豪／翻

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