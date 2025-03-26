關心聽障者資訊落差 南市警前往協會警示最新詐騙案例

台南市警察局犯罪預防科有鑑於詐騙手法層出不窮，招數不斷翻新，即使是一般民眾也防不勝防；聽障人士與外界溝通有障礙，接觸資訊相對於一般人較少，如遇上詐騙更容易不知所措，成為被害人，特別前往台南市聲暉協進會，向聽障朋友分享最新詐騙手法。

犯防科本月23日透過手語及聽打翻譯服務，將防詐資訊傳遞給聲暉協進會聽障朋友；犯防科指出，聽障朋友因仍能正常打字、識字，所受詐騙手法以假交友、假投資等為主，詐騙集團使用管道主要是通訊軟體（如Line）及社群媒體（如FB）為主。

今年初比較特殊的最新案例，台南市一名聽障人士至北部參加旅展認識自稱旅遊業務女子後，對方在LINE推銷國外優質套裝行程，遊說被害人出資20萬元，好好享受出國時光；雙方約定在台南見面簽約，但聽障人士交付款項後，女業務隨即失聯，再也找不到人，被害人才知被騙。

至於常見的「假投資」，聽障朋友可能收到詐騙集團隨機邀請加入投資群組訊息，誆稱名人代言，內有專業老師，跟著投資保證獲利、穩賺不賠；騙取聽障朋友匯款或面交金額，加入投資，直到想要領取獲利的時候，卻根本無法提領，才發現是詐騙。

「假交友」則是利用聽障朋友擔心無法順利找到對象，使用成熟帥氣或美麗動人的男女照片成立假冒的LINE帳號，天天噓寒問暖、柔情攻勢，主動提出以結婚為前交往意願，甚至喊「老公、老婆」讓聽障朋友以為遇上真愛，等匯款或依指示購買點數，對方就消失無蹤。

「假求職」則是在臉書、IG、threads等社群媒體上傳徵才貼文、廣告，讓聽障朋友主動聯繫，再以申請補助、購買材料等理由，要求聽障朋友提供銀行帳戶、提款卡、網路銀行帳號密碼，等到接獲銀行通知帳戶被警示，才發現落入詐騙陷阱，甚至成為詐欺共犯。

另外，「猜猜我是誰」，聽障人士往往因聽不清楚，無法完全了解語意，當接到假兒子、假女兒、假弟弟、假好友來電，對方用驚慌失措的聲音稱遇到緊急狀況需要用錢；聽障朋友「關心則亂」，也無法清楚辨識，往往匆匆趕去匯款，之後遇到親人才知被騙。

還有最近新詐騙手法，詐騙分子利用好友帳號傳訊，稱女兒參加美術比賽或寵物參加票選，幫忙投一下票，並提供連結，實際上連結網站根本是詐團架設；該好友帳號已經被詐團盜走，若聽障朋友點進去，依指示操作，除了自己可能遭詐騙數萬、數十萬元，帳號也可能遭盜走。