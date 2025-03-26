游泳遭排水口吸住 婦人背部留超深瘀青「心有餘悸」

桃園1名婦人日前帶孩子到蘆竹國民運動中心游泳時，被兒童池排水口強大吸力吸住，一度無法動彈，雖及時獲救，背部卻留下明顯瘀青，令她心有餘悸。市府體育局回應，檢修未發現異常，但已評估減少吸力的改善方案，為避免事件重演，也將責成轄下各運動中心全面檢視排水孔吸力狀況，確保安全。

據悉事件發生在上周五，一位婦人帶孩子到蘆竹國民運動中心兒童池游泳，當她經過靠近排水口的區域時，突然被強大吸力吸住，完全無法移動，只能大聲呼喊孩子尋找救生員協助，才得以脫困。事後，她的背部出現八卦形狀的瘀青，顏色相當深，可見吸力之強。

桃園市議員黃瓊慧表示，該婦人來服務處陳情時仍餘悸猶存，也覺得非常危險，尤其這次吸力強大的排水口是在兒童池，如果連成人經過這個排水都會突然被吸入無法自行脫離，不曉得多少小朋友曾被吸過或差點發生意外。

黃瓊慧說，國內外都曾發生游泳池排水口吸人導致溺斃的案例，不可不慎，究竟這次是故障還是其他原因？事發後運動中心有無持續開放？有沒有請廠商調整吸水幫浦？這些問題國運中心都應調查釐清。她已向國運中心調閱相關監視器畫面，也請體育局加強督導廠商維護改善，並全面清查國運中心的排水系統。

體育局表示，蘆竹國民運動中心現依促進民間參與公共建設法，委由長佳機電工程股份有限公司營運管理，對於發生兒童池排水孔吸力過強一事，體育局及中心均深表歉意。

體育局表示，經查該中心開館以來未發生過類此事件，21日兒童池開啟花灑戲水設施，研判民眾當時靠在池邊花灑吸水孔上，以致花灑的吸力太強造成背部瘀青不適。國運中心第一時間立即關閉花灑，並檢修花灑無異狀，為確保使用安全，已於現場擺放立牌公告警示，安排人員加強巡邏與提醒，並與機電人員評估研議減少吸力的改善方案。