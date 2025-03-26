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墾丁外海七星岩潛水3男1女失蹤 海巡搜尋1個多小時全數救回

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

墾丁外海的七星岩海域今天早上傳出潛水客失蹤意外，有5名潛客上午到七星岩潛水，但有3男1女共4人到了約定出水時間卻未出現，報案後海巡人員出動2艘巡防艇前往搜救，所幸於12時8分失蹤潛水員已全數發現並救回。

據了解，今早共4男1女共5名潛客前往七星岩海域潛水，上午8點50分下水，約定9點30分回到水面，但約定時3男1女並未出現，包括2名教練2名潛客，同行潛水客等了一段時間後，於10時38分報案。

海巡立即派出2艘巡防艇前往救援，威鯨救難協會出動協助，漁業電台也廣播作業中的漁船前往支援。經1個多小時搜尋，最終於12時8分將失蹤潛員全數找回，意識均清楚。

墾丁潛水教練說，七星岩潛水點是高級潛點，水底風景優美但海流危險性高，通常要經驗豐富的潛水員才能勝任。過去也曾發生過潛客被海流帶到台東的狀況。

七星岩海域。記者潘奕言／翻攝
七星岩海域。記者潘奕言／翻攝
墾丁外海七星岩海域潛水 3男1女失蹤海巡搜救 ,謝,煩夾照: 鵝鑾鼻七星岩外海波濤洶湧，海象變幻莫測。本報資料照
墾丁外海七星岩海域潛水 3男1女失蹤海巡搜救 ,謝,煩夾照: 鵝鑾鼻七星岩外海波濤洶湧，海象變幻莫測。本報資料照

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