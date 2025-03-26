墾丁外海七星岩潛水3男1女失蹤 海巡搜尋1個多小時全數救回

墾丁外海的七星岩海域今天早上傳出潛水客失蹤意外，有5名潛客上午到七星岩潛水，但有3男1女共4人到了約定出水時間卻未出現，報案後海巡人員出動2艘巡防艇前往搜救，所幸於12時8分失蹤潛水員已全數發現並救回。

據了解，今早共4男1女共5名潛客前往七星岩海域潛水，上午8點50分下水，約定9點30分回到水面，但約定時3男1女並未出現，包括2名教練2名潛客，同行潛水客等了一段時間後，於10時38分報案。

海巡立即派出2艘巡防艇前往救援，威鯨救難協會出動協助，漁業電台也廣播作業中的漁船前往支援。經1個多小時搜尋，最終於12時8分將失蹤潛員全數找回，意識均清楚。