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快改道！國道10號東向全線封閉 公車與多輛車撞一起打橫占車道

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

國道10號高雄支線東向4.5公里處靠近仁武交流道，今天上午11點11分發生多輛大小車輛車禍事故，因有大卡車及自小客車失控後打橫在車道上，造成東向3線車道全被擋住，目前已嚴重回堵至國道1號鼎金系統，國道警方已封閉國道10號鼎金以東，呼籲用路人盡快改道。

據了解，今天上午11時許的事故發生在國道10號東向4.5K，近仁武交流道，至少有4輛大小車輛追撞，疑似是大卡車先與自小客車擦撞後，大卡車失控從外側車道打橫撞向內側護欄，後方一輛小貨車為閃避而切往路肩，沒想到卻剛好卡死在大卡車與外側護欄間空隙。

前方大卡車與小貨車事故後，後方一輛公車煞車不及又追撞上來，公車車頭玻璃嚴重碎裂，所幸後方其餘車輛及時煞住，才沒有造成更嚴重追撞意外，但事故已造成國道10號東向從路肩到內線完全無法通行。

國道警方已於現場因應事故處理，並立即管制封閉國道10號東向鼎金系統至仁武交流道，進行事故排除作業，警方呼籲管制期間用路人應配合提前改道行駛，以避開事故壅塞路段。

國道10號東向大小車追撞，造成全線完全無法通行。記者巫鴻瑋／翻攝
國道10號東向大小車追撞，造成全線完全無法通行。記者巫鴻瑋／翻攝

國道 車禍 車道

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