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假投資列詐騙之首！桃園上月詐欺財損逾6億 逮26人詐團

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

為強化民眾防詐意識，桃園檢警持續打詐，今公布近期詐欺案件趨勢與打擊成果，警方今年2月受理詐欺案件共1246件，財損金額新台幣6億3847萬多元，目前仍以假投資詐騙高居前五大詐騙類型之首。

桃園市警局今舉辦打詐儀錶板暨地籍異動即時通阻詐記者會，桃園市警局統計今年2月受理詐欺案件共1246件，財損金額新台幣6億3847萬多元，較今年1月同期減少310件及3億4232萬多元；今年1至2月共查獲詐欺集團55件、犯嫌412人，查扣不法所得3613萬多元，較去年同期查扣增加2336萬多元。

此外，桃警與金融機構合作攔阻詐騙匯款金額達1億7462萬多元，較去年同期成長8364萬多元；刑事警察大隊今年2月間查獲由林姓男子為主嫌共26人詐團，查獲現金約700萬元及賓士車1輛，犯罪集團以假檢警假投資方式，藉由網路隔閡詐騙，被害人經清查共有7、80人遍布全台，估計總財損達1億多元，後續將藉由網路、金流等持續追查。

桃市警局表示，今年2月以假投資詐騙254件高居前五大詐騙類型之首，財損金額高達3億3695萬元。一名約50歲旅行社女領隊遭詐騙集團透過通訊軟體LINE假裝為投資專家詐騙，一名男網友和她說他的助理要找鋼琴老師，但因為助理把電話寫錯，就剛好加到她的LINE ，雙方聊天感情升溫，便推薦她一起加入投資，女領隊不疑有他開始依照指示操作，加入一個「黃金交易指數」群組。

對方稱可協助操作虛擬貨幣獲取高利潤，再引導女領隊前往指定地點交付現金給詐騙集團車手，前前後後共7次損失5百多萬元，最後因警方、銀行行員勸阻提醒，女領隊瀏覽「打詐儀表板」案例時發現案情雷同，才確認自己遭到詐騙。

桃園市警局提醒，只要聽到「高獲利，低風險」、「投資匯款輕鬆賺」，都是假投資詐騙的關鍵字。切勿輕信來入不明投資管道，慎選投資平臺，如果有遇到類似案件，可以尋求警方協助或是撥打165反詐騙專線諮詢。

桃警公布近期詐欺案件趨勢與打擊成果，目前仍以假投資詐騙高居前五大詐騙類型之首。記者周嘉茹／攝影
桃警公布近期詐欺案件趨勢與打擊成果，目前仍以假投資詐騙高居前五大詐騙類型之首。記者周嘉茹／攝影
桃園市警局今舉辦「打詐儀錶板暨地籍異動即時通阻詐記者會」，公布近期詐欺案件趨勢與打擊成果。記者周嘉茹／攝影
桃園市警局今舉辦「打詐儀錶板暨地籍異動即時通阻詐記者會」，公布近期詐欺案件趨勢與打擊成果。記者周嘉茹／攝影
桃園市刑事警察大隊今年2月間查獲由林姓男子為主嫌共26人詐騙集團，大隊長鄺慶泰（左）頒發1萬8千元破案獎金。記者周嘉茹／攝影
桃園市刑事警察大隊今年2月間查獲由林姓男子為主嫌共26人詐騙集團，大隊長鄺慶泰（左）頒發1萬8千元破案獎金。記者周嘉茹／攝影

桃園 詐欺 詐騙集團

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