影／三重機車綠燈亮起衝第一 當場被闖紅燈汽車撞翻

新北市三重區昨天有1名19歲機車騎士，原本停等紅燈，綠燈亮起便一馬當先往前衝，結果遇上闖紅燈的客貨車，當場被撞翻，幸好只受輕傷。警方提醒，即使綠燈直行天經地義，通過路口仍不宜太急。

此案發生於昨天下午3時30分左右，吳姓機車騎士原本在重新路、五谷王南街口停等紅燈，綠燈一亮立刻加足馬力衝第一。結果58歲李姓男子駕駛客貨車，闖紅燈衝出路口，直接把機車撞翻。

騎士吳男摔在車前翻滾數圈，幸好沒被輾過，只受輕傷。李姓汽車駕駛闖紅燈，依道路交通管理處罰條例第53條第1項開單，可處1800元以上5400元以下罰鍰。