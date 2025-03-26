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影／三重機車綠燈亮起衝第一 當場被闖紅燈汽車撞翻

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區昨天有1名19歲機車騎士，原本停等紅燈，綠燈亮起便一馬當先往前衝，結果遇上闖紅燈的客貨車，當場被撞翻，幸好只受輕傷。警方提醒，即使綠燈直行天經地義，通過路口仍不宜太急。

此案發生於昨天下午3時30分左右，吳姓機車騎士原本在重新路、五谷王南街口停等紅燈，綠燈一亮立刻加足馬力衝第一。結果58歲李姓男子駕駛客貨車，闖紅燈衝出路口，直接把機車撞翻。

騎士吳男摔在車前翻滾數圈，幸好沒被輾過，只受輕傷。李姓汽車駕駛闖紅燈，依道路交通管理處罰條例第53條第1項開單，可處1800元以上5400元以下罰鍰。

三重警分局指出，此案雖然錯在汽車闖紅燈，但仍要提醒機車騎士即使綠燈直行，通過岔路口仍不宜搶快，近期三重地區發生過多起類似車禍，曾有騎士傷得很嚴重，隨時注意路況才能確保安全。

新北市三重區昨天有1名19歲機車騎士，原本停等紅燈，綠燈亮起便一馬當先往前衝，結果遇上闖紅燈的客貨車，當場被撞翻，幸好只受輕傷。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨天有1名19歲機車騎士，原本停等紅燈，綠燈亮起便一馬當先往前衝，結果遇上闖紅燈的客貨車，當場被撞翻，幸好只受輕傷。記者林昭彰／翻攝

機車騎士 車禍 闖紅燈

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