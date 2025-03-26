影／可惡！東勢故意虐犬案 中市祭出重罰列飼養黑名單

東勢區虐犬案動保處今公布最新調查進度，除確定針對行為人加重處分，已違反動物保護法不得虐待傷害及棄養動物兩規定，因此決定加重處分，分別裁處最高額度新台幣7萬5千元及15萬元，共計22萬5千元罰鍰，並列為飼養黑名單。

台中市動保處指出，東勢區某處工廠日前傳出一名工人領養哈士奇幼犬後，卻傳出虐犬棄養情形，台中市動保處依檢舉事證稽查調查，發現行為人以棍棒、拖鞋多次施打犬隻，調查發現飼主的種種惡行皆屬故意行為，因此祭出最高的裁罰，並加強寵物認養的管理。

動保處表示，東勢區虐犬案後，已持續派員關心新飼主飼養情形，日前派員訪視時，了解犬隻與新飼主互動良好，且飼養人非禁止飼養動物黑名單，動保處將於4月分再次派員訪視，持續給予關懷；另因本案行為人戶籍非在台中市，經由戶政系統協助查詢資料後，將依法請其到案說明。