矯正學生為打籃球「鬧房」 潑穢物、丟滅火器暴動3小時

矯正署敦品中學去年間，有侯姓等學生在非戶外活動時段以打籃球為名，煽動全班集體暴動，率先對管教人員叫囂怒罵引戰、破壞生活區內公物、並潑尿、噴辣椒水攻擊，桃園地檢署偵結，將侯姓等9名成年學生依妨害公務執行罪起訴，少年則分送苗栗以北各少年法庭審理。

起訴指出，去年3月27日下午，在敦品中學受感化教育的侯姓等多名學生，由於在自主學習時間，執意要去戶外打籃球遭李姓教導員拒絕，也未開啟第三生活區的鐵門讓侯等人出去，侯、許、吳3生於是煽動全班集體暴動，包括吳姓學務主任在內等6名管教人員見狀前往阻止，並維持第三生活區現場秩序。

當天下午2點23分許，侯在第三生活區A、B教室等處，率先向吳姓學務主任叫囂「如果不開門，我們就繼續搖，老師進來我們一定打」等語，許、莊、吳、陳及張姓等8名學生則持續朝吳主任、鍾姓行政組長、楊姓生輔組長及李姓、廖姓教導員、陳姓管理員等多名管教人員持續以「X你娘」、「死娘砲」等不雅字眼怒罵。

帶頭學生分持警棍、滅火器、掃把或以徒手方式破壞敦品中學所有的監視器螢幕、桌椅、鐵門、鐵捲門、飲水機、導師桌前隔板及壓克力板等物品，洪生拿布將現場監視器鏡頭蓋住、電源線拔除；莊、吳生則持尿液穢物對吳主任潑灑；侯、許、吳、陳、張及洪姓等7生又持辣椒水、滅火器攻擊6名管教人員，並丟擲水勺、杯子、垃圾桶等物，手持滅火器撞門阻止吳主任等管教人員進入第三生活區維持秩序，妨害敦品中學管理人員依法執行秩序管理職務。