影／十分瀑布昔18羅漢青銅佛像被偷賣 警逮2嫌...回收場追回13尊

新北市政府11年前成立「十分瀑布公園」，移走園內私有的「18羅漢」青銅佛像，近日被竊。警方查辦時，接到花20萬元買下13尊佛像的回收業者通報，查出林男、周男涉嫌運走青銅佛像後變賣，製作筆錄後依竊盜罪嫌送辦。

早年要去探訪十分瀑布美景，必須經過私人土地。林姓地主將名下土地，設置休閒設施，放置青銅佛像，民眾須付費才能以園區為捷徑，前往十分瀑布。

新北市政府推動開放十分瀑布觀賞空間，2008年起規畫「十分瀑布公園」，兩年後完成都市計畫變更案並公告，2014年經內政部核准。徵收程序完成後，市府觀光旅遊局將青銅像等設施，移往林姓地主名下，非公有範圍的土地。

18羅漢青銅佛像日前遭竊，瑞芳警分局22日接獲報案後， 成立專案小組查辦。青銅佛像放置地點位處山區，並未裝設監視器，員警到場採證，只見大型車輛進出輪痕，研判每尊佛像都超過100公斤，犯嫌會使用機具搬運並設法銷贓，朝地緣關係追查可能涉案人，並查訪資源回收場有無相關資訊。

18羅漢佛像失竊的消息傳開後，台北市內湖1名回收業者，擔心自己先前買下的13尊青銅佛像是贓物，主動聯繫警方。員警前往查看，確認就是在十分山區被偷走的佛像，循線拘提主嫌50歲林男，及協助搬運的40歲周男。

據了解，劉、周都有積欠債務，因為在前往十分地區附近施工，發現山區堆放青銅佛像和其他五金物品，現場無人看管，因此動用機具全數搬走並變賣。周男辯稱只是受雇協助搬運，不知是行竊。

林姓地主說，18羅漢青銅佛像原本是整組的工藝品，但現在只剩下13尊，而且其中還有2尊被「分屍」了，5尊不見蹤影，內心很沉痛。他很感謝警方協助找回13尊佛像，希望其他5尊也能找回來。他認為市府過任意毀棄佛像，導致失竊受損，將申請國家賠償。