影／輪休搭捷運巧遇追查對象站身邊 女警尾隨通報逮慣竊

台北市福德街派出所女警黃郁雯為了找到轄內慣竊身分，花了一個多月調閱上百支監視器畫面，剛查出慣竊是出獄不久的羅姓男子，隔天休假時，就在捷運碰到也搭乘捷運的羅嫌，女警尾隨對方，通報警力支援，最後逮捕慣竊起獲贓物。

福德街派出所2月初接獲一起竊案，報案人到信義區逛街購物，深夜與朋友聊天時將物品放置附近鐵椅，不過五分鐘，新購球鞋已不見。

警方經調閱監視器，立即掌握竊嫌外型特徵，但信義區深夜時段人潮眾多，第一時間無法辨識身分。女警黃郁雯不懈努力，調閱各百貨、商場、路口、地下街、停車場、轉運站及捷運站等上百支監視器畫面，逐筆比對分析，一路從信義區往大安區、中正區、萬華區追蹤，前後耗時月餘，終於鎖定犯嫌為去年11月底剛出監的羅姓慣竊。

警方發現，羅嫌多在夜間自捷運西門站6號出口搭乘捷運，隨機在捷運台北車站、忠孝復興、忠孝敦化、市政府等站下車，步行人潮聚集處物色目標，發現有民眾醉酒，就順手牽羊竊取無人看管的物品，直至早上人潮散去，再利用偷來的悠遊卡搭乘捷運返回萬華區藏身處。

福德街派出所掌握情資後，備齊卷資向台北地檢署聲請拘票獲准。

未料聲請拘票才過一天，黃郁雯就在輪休期間搭乘捷運，竟撞見身前男子是羅嫌，她一路尾隨羅嫌至捷運忠孝敦化站下車，同時通報警力支援，警方到場後，在大安區一處人煙稀少的巷弄，一擁而上拘捕羅嫌。