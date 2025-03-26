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司馬庫斯吊車翻覆邊坡 2無生命跡象急救中
新竹縣司馬庫斯5K處今天上午發生嚴重車禍，一輛吊車翻覆至邊坡，造成車內2名乘客受傷，其中1人受困車內、另 1 人意識模糊。新竹縣政府消防局接獲後派遣田埔及尖石分隊3車6人前往救援。
新竹縣消防局表示，在早上9點52分成功將受困者脫困，惟該名傷者已無生命跡象（OHCA），現場立即進行心肺復甦術（CPR），由尖石91車送至竹東台大醫院急救。另一名傷者最初意識模糊，由田埔91車送醫，途中病況惡化，機轉為OHCA（男性，62 歲，新竹縣民），送至竹東榮民醫院急救。
新竹縣政府消防局提醒，山區道路彎曲陡峭，近期氣候變化大，行經尖石、司馬庫斯等地時務必減速慢行，確保行車安全，避免意外發生。
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