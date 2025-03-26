支管瓦斯未排空？台中新光三越氣爆42天 火調報告28日出爐

台中市新光三越百貨在上月13日發生瓦斯氣爆意外，迄今已42天，商場的10樓至12樓受損，釀5死38傷悲劇，消防局火調科在台中地檢署指揮下，展開火災原因調查，火調報告將在本月28日出爐，據了解，案發現場疑因幹管瓦斯雖排空，但支管卻有殘留瓦斯，因砂輪機切割造成火花後，釀成意外，檢方已訊問33人，正依過失致死罪方向偵辦。

據了解，台中市消防局火調科正在趕工新光三越氣爆案的火調報告，預計在本月28日出爐，交由檢察官後續是否有人涉及相關刑責，截至本月中旬為止，檢方已訊問33人次，釐清案情，但無人列為被告。

目前調查方向發現現場施工的櫃位的天然氣管線是從天花板以U字型方式，拉到樓層櫃位，加上管線有因櫃位更動需求，導致管線較雜亂。

雖當時新光三越有委請欣中天然氣公司，將瓦斯「幹管」的送氣關閉，但疑因施工現場的「支管」瓦斯沒排空，蓄積一定濃度後，因砂輪機切割管線，發生氣爆意外，不過何人涉及疏失，有無刑責，仍需檢方後續調查。

新光三越公關協理張家齊說，氣爆原因配合檢警消調查，意外發生後，已陸續啟動「第二賣場計畫」，迄今已開設兩場，短期安置人員，本月31日至4月10日將在台中世貿中心二館舉行台中第三場服務會，超過70家品牌設櫃，包含化妝品、內睡衣、家庭用品等。