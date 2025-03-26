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農地持有45年漲157倍 要當長子成年禮卻被前妻偷賣了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

林姓老翁45年前用2萬5000元購入一塊農地，並登記在妻子廖女名下，打算當長子成年禮，但兩人離婚後，廖女卻將該土地以386萬元出售，他質疑廖女無權賣地，要求廖賠償198萬元，獲賠給長子386萬元。但法院認為長子已於2005年成年，行使請求權只到2020年，判林男敗訴。

林男與廖女於1974年結婚，夫妻兩在1980年購買該塊農地，因林男無自耕農身分，該塊土地便登記為廖女名字，事後林男、廖女於1996年離婚，當時夫妻特別記載該塊地為兩人共有財產，等長子成年後，約定移轉到長子名下，權狀則由林男保管。

但前年7月間，林男發現廖女向地政事務所申請補發權狀，隨後以386萬元價格將土地出售，林男確認土地遭前妻偷賣後氣炸，認為該地只是借名登記，廖女根本無權處分，提告要求廖女賠償198萬元，且該地原本要贈與長子，另提備位聲明，要廖賠償長子386萬元。

高雄地院審理時，廖女辯稱，他跟林男結婚後經濟不寬裕，當時林要購地時資金不足，是她四處奔波借錢，才籌到購地款，所以土地登記在她名下，並無所謂借名登記關係。

另外，她與林男離婚時約雖約定等長子成年要轉贈給長子，但林男卻直到前年10月才提起民事訴訟，林的聲明已逾15年請求權時效，不應要求她賠錢給長子。

法官發現，土地法早期確實規定要具自耕農身分才能購買，林男、廖女購地時，將土地登記於廖女名下，是為規避土地法規，屬於「脫法行為」，當初借名登記契約關係應屬無效。

法官認為，兩人離婚時雖協議將土地贈與長子，但該請求權應自長子成年時就可行使，審酌長子於2005年1月成年，請求權時效只到2020年，判決林男敗訴。

林姓老翁發現前妻將一塊借名登記的農地偷賣掉，提告要求賠錢被判敗訴。圖為高雄市景。本報資料照片
林姓老翁發現前妻將一塊借名登記的農地偷賣掉，提告要求賠錢被判敗訴。圖為高雄市景。本報資料照片

結婚 農地 離婚

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