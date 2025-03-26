影／泰女觀光來台賺皮肉錢 兄弟假歇業真媒介色情

高雄陳姓兄弟與股東租屋經營SPA會館，申報歇業卻暗地涉嫌媒介性交易。警方破門搜索，2名泰國籍女子衣衫不整，逃往樓房天台仍警方被揪下，全案依妨害風化等罪嫌移送法辦。

據了解，陳姓男子（60歲）在高雄市左營大路經營SPA會館，去年警方接獲檢舉，指會館暗藏春色，警方查探，發覺SPA會館已在去年12月間登記歇業，警方最近再獲檢舉，發覺仍有人出入會館，聲請搜索票，3月24日前往搜索。

陳姓男子在警方搜索時拒不開門，員警立即破門進屋，發覺陳男和當櫃檯人員的弟弟（54歲）和1名男客，房間床上凌亂，還留有剛開封的保險套，卻不見女子。

警方四處找人，追上頂樓，才發現分別38歲、36歲的2名泰籍女子衣衫不整，躲在頂樓水塔邊，經查問，她們分別於去年3月及前年6月以觀光名義來台，已逾期未離境，坦承性交易。

據警方調查，陳男兄弟為避免警方臨檢，對外聲稱歇業，實則以Line群組「男客互邀加入店家聊天群組」媒介色情營利，全套2400元，店方抽頭一半仲介費用。