國中籃球隊陪練家長心梗OHCA 2教練AED接力CPR救回一命

新北市汐止某國中日前籃球隊在學校訓練時，陪練的一名學生家長突發性心肌梗塞並停止呼吸，情況緊急。當天到場協助訓練的基隆市正濱國中籃球隊教練林子軒與該校教練接力CPR（心肺復甦術），並使用AED（自動體外心臟電擊去顫器）急救15分鐘，在救護車到達前2分鐘恢復心跳，挽回一條寶貴的生命。

新北市某國中一名籃球隊員的媽媽寫信感謝正濱國中教練林子軒，她說，3月15日孩子的爸爸陪小孩訓練時，在某國中籃球場突發心肌梗塞並停止呼吸，當時情況十分緊急。正濱國中籃球隊教練林子軒在現場，迅速展現卓越的應變能力並指揮調度全場。

這位媽媽說，林子軒當機立斷，立即指揮在場學生快速取來AED確保設備可使用，接著調度學生引導救護車進入正在施工的校園，節省寶貴的搶救時間，再指揮並協助汐止某國中籃球隊教練進行CPR，確保急救過程順利進行。

她說，在林精準判斷與協調下，所有救援步驟都得以快速進行，成功爭取了黃金搶救時間，並趕在消隊救護團隊到場前，挽回了一條寶貴的生命。他的冷靜、專業與領導能力，為在場學生做最好的示範。

正濱國中校長李康莊說，因為林子軒以前在汐止某國中當教練，當天是前往協助訓練，對環境十分熟悉，馬上應變處理，是非常好的一次機會教育，尤其不放棄的精神讓人佩服。

校長轉述林子軒說法，林說，當時情況十分危急，家長摸不到心跳OHCA（到院前心肺功能停止），兩人接力CPR，並使用AED，但急救10分鐘還是沒有起色，但最後仍不放棄，拚盡全力搶救，幸好消防隊救護車到達前2分鐘恢復心跳，大家才鬆了一口氣。

正濱國中在學校網站貼文感謝教練林子軒跟汐止友校的教練，為學校做了一個極佳的楷模，也祝家長早日康復，品德教育從不是靠嘴巴說說、喊喊口號就可以養成，透過這樣實踐讓學生親身體驗。