合歡西峰山難死者是粉專版主 網友湧臉書最後貼文哀悼：謝謝無私分享

一名陳姓男子獨攀合歡西峰，但前天傳出失聯，經連日搜救，今在攔沙壩附近尋獲，但已無生命跡象。圖／南投縣消防局提供

台灣3月以來的山域事故不斷，兩日內發生4死意外，其中一名獨自攀爬合歡西峰的陳姓山友20日失聯，於23日被尋獲遺體。這名罹難者身分也曝光，原來是臉書粉專「戶外裝備研究所」的版主，不少粉絲在陳姓版主發出的最後一篇臉書文章中留言哀悼。

「戶外裝備研究所」版主生前的臉書粉專貼文，停留在本月18日。當時他寫道「又要決戰武嶺之巔了嗎？」，也坦承這次的雪量和低溫完全出乎意料之外，原本打算在全馬後的恢復期上山「避暑」，想不到又變成嚴苛的0到5度低溫機車禦寒測試，並透露預計在19日出發上山，希望到時就解除機車管制。

未料該篇文章成為「戶外裝備研究所」臉書粉專的最後一篇發文。

網友紛紛在臉書粉專的最後一篇文章留言哀悼，「非常感謝您這些日子以來的無私分享」、「從您的文章，各種戶外裝備都有研究，就知道是真心喜歡戶外的人，謝謝你的分享！R.I.P」、「版大，謝謝祢無私分享材質的知識，從PTT一路跟來這裡，從初入坑的新手小白到慢慢累積了幾座百岳」、「看到前幾天的尋人消息以為只是同名，再仔細一看原來真的是你，心裡頭很難過與不捨。願你在天國還是做自己最喜歡的事。」