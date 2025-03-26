退伍男與家人鬧翻遠走他鄉 2年後教召找嘸人成通緝犯

桃園楊梅羅男退伍後，因故失聯離家出走，桃市後備指揮部2年前核發教育召集令，羅母代收也找嘸兒，桃檢發布通緝，羅於去年下旬歸案，法官依後備軍人意圖避免召集處理，居住處所遷移，無故不依規定申報，致使召集令無法送達，簡易判決2月徒刑，得易科罰金6萬，可上訴。

犯罪事實指出，26歲羅男原設籍於桃園市楊梅區，明知自己為後備軍人，居住處所遷移變更時，應依相關戶籍法規申報異動登記，竟意圖避免召集處理，無故不依規定申報住址異動，2021年4月16日退伍後，突然遷出戶籍地，即與老家親人斷絕聯繫。

羅男未按戶籍地居住且無故未申報實際居住地址，導致桃園市後備指揮部核發，指定應於2023年7月24日到新竹縣寶山鄉新城集會所報到，接受精誠甲字第231003號教育召集訓練的教召令送達楊梅老家，雖然羅母代為簽收，也因兒失聯2年而無法取得聯繫或轉交，羅因依法遭函送；羅去年於高雄市為警盤查發現通緝身分，簡單人別訊問後隨即押解北上桃檢歸案。

羅到案坦承不諱，檢察官認為，被告在退伍時，已知後備軍人如果改變住址需依規定申報，但羅在離開老家後，並未按照規定進行申報，結果導致後指部無法取得聯繫，通知他參加教育召集，依法，如此行為需受處罰或負相關責任。