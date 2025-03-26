退伍男與家人鬧翻遠走他鄉 2年後教召找嘸人成通緝犯

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園楊梅羅男退伍後，因故失聯離家出走，桃市後備指揮部2年前核發教育召集令，羅母代收也找嘸兒，桃檢發布通緝，羅於去年下旬歸案，法官依後備軍人意圖避免召集處理，居住處所遷移，無故不依規定申報，致使召集令無法送達，簡易判決2月徒刑，得易科罰金6萬，可上訴。

犯罪事實指出，26歲羅男原設籍於桃園市楊梅區，明知自己為後備軍人，居住處所遷移變更時，應依相關戶籍法規申報異動登記，竟意圖避免召集處理，無故不依規定申報住址異動，2021年4月16日退伍後，突然遷出戶籍地，即與老家親人斷絕聯繫。

羅男未按戶籍地居住且無故未申報實際居住地址，導致桃園市後備指揮部核發，指定應於2023年7月24日到新竹縣寶山鄉新城集會所報到，接受精誠甲字第231003號教育召集訓練的教召令送達楊梅老家，雖然羅母代為簽收，也因兒失聯2年而無法取得聯繫或轉交，羅因依法遭函送；羅去年於高雄市為警盤查發現通緝身分，簡單人別訊問後隨即押解北上桃檢歸案。

羅到案坦承不諱，檢察官認為，被告在退伍時，已知後備軍人如果改變住址需依規定申報，但羅在離開老家後，並未按照規定進行申報，結果導致後指部無法取得聯繫，通知他參加教育召集，依法，如此行為需受處罰或負相關責任。

法官根據檢方卷證，審酌被告羅男身為後備軍人，任意遷移住居所而無故不依規定申報，致使教育召集令無法送達，影響國家兵役動員與召集，所為實屬不該。念其坦承犯行，態度尚可，且犯罪情節、惡性非重大，考量他之前的前科素行紀錄，犯罪動機、情節及自陳教育程度及經濟狀況等情狀，量處適當之刑。

桃園楊梅羅姓後備軍人，當年退伍後無故離家出走，以致2年後要通知他參加教育召集訓練，連媽媽都找不到他，羅因此遭通緝，桃園地院依妨害兵役罪判2月，得易科6萬罰金。圖為教召人員進行射擊預習情形。記者林伯東／攝影
桃園楊梅羅姓後備軍人，當年退伍後無故離家出走，以致2年後要通知他參加教育召集訓練，連媽媽都找不到他，羅因此遭通緝，桃園地院依妨害兵役罪判2月，得易科6萬罰金。圖為教召人員進行射擊預習情形。記者林伯東／攝影

戶籍 老家 軍人

延伸閱讀

影／超商前見女所長瞬間轉頭 警一箭雙鵰逮情侶通緝犯

他拿遺失證件爽住旅館 超時未退房反讓通緝犯身分露餡

影／高雄廂型車刻意閃警車 警「一箭三雕」3人全是通緝犯

屏東街頭遭開25槍 警威力掃蕩臨檢查到毒品、通緝犯

相關新聞

退伍男與家人鬧翻遠走他鄉 2年後教召找嘸人成通緝犯

桃園楊梅羅男退伍後，因故失聯離家出走，桃市後備指揮部2年前核發教育召集令，羅母代收也找嘸兒，桃檢發布通緝，羅於去年下旬歸...

竊賊偷走智取店10萬元 急逃逸 車禍斷腿

彰化縣溪湖警分局轄內一間蝦皮智取店遭竊10萬元，警方調閱路口監視器查出犯案人是來自雲林縣的周姓男子，而周男偷到錢騎車返家...

科技執法採證未禮讓斑馬線行人…他不服申訴 警1原因撤了

基隆市黃姓男子收到「紅單」，警方依科技執法採證舉發他騎機車，經過斑馬線未停讓行人。黃男不服申訴，警方說，黃男確有違規，但...

明知有人 飯店男員工 擅闖女裸湯

宜蘭員山鄉一家國際品牌連鎖飯店發生男員工闖進女裸湯區，站在更衣室門口喊「快出來」，裡頭還有4位女性，其中3人裸體，全被嚇...

28歲警洩密詐團 苗檢起訴求重刑

苗栗警方偵辦林姓男子為首的詐騙集團，赫然發現卓蘭分駐所28歲高姓警員在詐團成員手機群組聯絡人中，調查發現高2度在車手取款...

新北新店建案火警 消防1小時撲滅、無人受困

新北市新店區央北二路、斯馨路交叉路口一處建案今晚7時許發生火警，消防獲報灌救，約1小時後撲滅火勢，無人受困。消防提醒鄰近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。