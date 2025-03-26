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28歲警洩密詐團 苗檢起訴求重刑

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗警方偵辦林姓男子為首的詐騙集團，赫然發現卓蘭分駐所28歲高姓警員在詐團成員手機群組聯絡人中，調查發現高2度在車手取款前通風報信，防止車手被查獲，遭停職調查送辦。苗栗檢方近日偵結，依洩密罪對高提起公訴，並建議從重量刑；另對林等嫌犯依詐欺、毒品罪嫌起訴。

苗栗大湖警分局日前偵破林姓男子為首的5人詐騙集團，發現高姓警員與詐團過從甚密，洩漏警方查緝資訊，分局主動查辦，報請苗栗地檢署指揮偵辦。

警方組專案小組，搜查詐騙集團與高姓警員違法事證，上月底兵分多路搜索，查獲詐團5人，高姓警員也是成員之一，被帶回調查，並移送檢方偵辦；檢方複訊後，諭知高以5萬元交保。

檢警調查，高姓警員警專畢業後，就到大湖分局服務，迄今8年；警方在詐團成員手機群組中，發現高也是聯絡人，調查發現高通風報信，2度洩漏警方情資，甚至要求林姓主嫌將車手撤離現場，影響檢警打擊詐騙罪犯。

警方指出，高向詐團洩漏查緝資訊，悖離民眾期待，依警察人員人事條例等規定，將高報請停職處分，並追究相關人員考核監督不周責任。

檢方偵結後提起公訴，起訴書指出，高身為警務人員，明知詐欺犯罪猖獗，受害者傾家蕩產，仍違背職責與詐團勾連，建請法院對其犯行，量處不得易科罰金刑度，並勿宣告緩刑，以儆效尤。

詐欺 詐騙集團 車手

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