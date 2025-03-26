明知有人 飯店男員工 擅闖女裸湯

宜蘭員山鄉一家國際品牌連鎖飯店發生男員工闖進女裸湯區，站在更衣室門口喊「快出來」，裡頭還有4位女性，其中3人裸體，全被嚇壞，業者昨出面道歉，解雇該名員工，並強調未來如再發生相關問題，部門主管連帶處分。

女客人在「聽你說飯店」臉書社群表示，前天上午11時45分左右，中午12時營業時間還未結束，需要工作人員門禁卡才能打開的大門就被打開了，走進一位年長男性站在更衣室的門口大喊「小姐們，快出來了」。

女客不滿表示，居然有男性工作人員進入，站多久看多久都無法知道，經過這次事件，能體會被性侵者的感覺…事發瞬間非常驚嚇。當下不敢惡言相向，本想默默假裝這事沒發生，但是愈想愈想哭，飯店後來想再提供免費入住一晚，但他們不想，後來飯店又說可退費。

飯店指出，依清潔SOP，應該是男性員工巡湯男湯，女性員工巡場女湯提醒客人，前天一位男性兼職工作人員在露天風呂營業時間結束前，於女湯池入口玄關處以語音提醒場內貴賓，告知露天風呂即將閉館，請準備離場，當時女湯池內仍有數位女性貴賓正在體驗。

飯店說，接獲投訴後了解並表達歉意，晚上連絡上客人並告知解雇員工，同時對露天風呂負責主管提出告誡，要求強化管理稽核，杜絕類似服務疏失。