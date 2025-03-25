新北新店建案火警 消防1小時撲滅、無人受困

中央社／ 新北25日電

新北市新店區央北二路、斯馨路交叉路口一處建案今晚7時許發生火警，消防獲報灌救，約1小時後撲滅火勢，無人受困。消防提醒鄰近區域民眾緊閉門窗，如要外出建議戴口罩。

根據新北市政府消防局訊息，該建案位於新北市新店區央北二路、斯馨路交叉路口，共地上14層、地下3層，晚間7時許14樓冒火煙，消防獲報到場部署水線灌救，共出動25車、66人前往搶救，晚間8時許火勢熄滅。

消防局表示，經初步查看，燃燒14樓天花板，估面積約150平方公尺，至於詳細起火原因，待火調人員釐清。

新北市新店區央北二路、斯馨路交叉路口一處建案14樓25日晚間冒出火煙，消防獲報到場部署水線灌救，約1小時後撲滅火勢，幸無人受困。（翻攝畫面）中央社
新北市新店區央北二路、斯馨路交叉路口一處建案14樓25日晚間冒出火煙，消防獲報到場部署水線灌救，約1小時後撲滅火勢，幸無人受困。（翻攝畫面）中央社

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