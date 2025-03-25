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科技執法採證未禮讓斑馬線行人…他不服申訴 警1原因撤了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市黃姓男子收到「紅單」，警方依科技執法採證舉發他騎機車，經過斑馬線未停讓行人。黃男不服申訴，警方說，黃男確有違規，但考量路口很大，黃通過路口時燈號轉換，研議後撤銷罰單。

黃男說，日前收到一張警方舉發他交通違規通知單，並附科技執法設備採證的照片，指他2月26日騎機車沿愛三路行駛，上午11時23分通過仁二路口時，當有行人走斑馬線穿越道路愛三路時，未禮讓行人先行通過。

黃男看著警方舉發他違規的照片，自認通過路口時是綠燈，而且騎著慢、靠邊騎，只是有人站在「太外面」，就在斑馬線上，所以他才會被科技執法設備拍照，最後由員警製發紅單，處罰他1200元。

警方表示，愛三路在仁二路口的前後兩處斑馬線，距離較遠，黃男經過路口前第一個斑馬線時是綠燈，但過了路口，騎到第二個斑馬線時，燈號轉換，行人原本停等紅燈，見變成綠燈就往前走要過馬路。科技執法設備因人車接近而拍照，警員審視時認為違規製單告發。

黃男不服警方舉發違規，警方重新檢視科技執法採證的影像，發現黃男騎機車確有未停讓行人行為，但因這處路口比較大，且因為燈號轉換，行人開始走斑馬線，也是黃男被採證違規的原因，同意撤銷。影像顯示當時有人站在車道的斑馬線，等待燈號轉換綠燈通行，警方提醒行人要在人行道等待，不要站在車道上。

基隆市黃姓男子被警方舉發行經斑馬線未停讓行人，黃不服申訴，警方考量路口很大，通過路口時遇燈號轉換，研議後撤銷罰單。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市黃姓男子被警方舉發行經斑馬線未停讓行人，黃不服申訴，警方考量路口很大，通過路口時遇燈號轉換，研議後撤銷罰單。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市黃姓男子被警方舉發行經斑馬線未停讓行人，黃不服申訴，警方考量路口很大，通過路口時遇燈號轉換，研議後撤銷罰單。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市黃姓男子被警方舉發行經斑馬線未停讓行人，黃不服申訴，警方考量路口很大，通過路口時遇燈號轉換，研議後撤銷罰單。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市黃姓男子被警方舉發行經斑馬線未停讓行人，黃不服申訴，警方考量路口很大，通過路口時遇燈號轉換，研議後撤銷罰單。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市黃姓男子被警方舉發行經斑馬線未停讓行人，黃不服申訴，警方考量路口很大，通過路口時遇燈號轉換，研議後撤銷罰單。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市黃姓男子被警方舉發行經斑馬線未停讓行人，黃不服申訴，警方考量路口很大，通過路口時遇燈號轉換，研議後撤銷罰單。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市黃姓男子被警方舉發行經斑馬線未停讓行人，黃不服申訴，警方考量路口很大，通過路口時遇燈號轉換，研議後撤銷罰單。記者邱瑞杰／翻攝

科技執法 行人 路口不停讓行人

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