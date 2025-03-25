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又是輔助駕駛惹禍？ 桃園男國道撞工程緩撞車
34歲陳姓轎車駕駛今下午2時許，開啟輔助駕駛系統，行經南向70.8公里桃園區楊梅路段時，疑因未注意車前狀況，撞擊內線車道64歲的張姓施工緩撞車駕駛，所幸無人受傷，雙方酒測值皆為0，詳細肇事原因有待釐清。
陳男今下午2時35分許，開啟自動輔助駕駛時，疑因未注意車前狀況，撞擊內線車道張男，所幸無人受傷受困，現場於下午3時4分排除，全線恢復正常通車，後續由國道警依規定處理。
國道警呼籲，行駛高速公路時，應注意前方路況，勿疲勞駕駛，注意行車安全，此外，輔助駕駛系統雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，但駕駛若過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意危險，提醒用路人駕車時，仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。
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