又是輔助駕駛惹禍？ 桃園男國道撞工程緩撞車

34歲陳姓轎車駕駛今下午2時許，開啟輔助駕駛系統，行經南向70.8公里桃園區楊梅路段時，疑因未注意車前狀況，撞擊內線車道64歲的張姓施工緩撞車駕駛，所幸無人受傷，雙方酒測值皆為0，詳細肇事原因有待釐清。

陳男今下午2時35分許，開啟自動輔助駕駛時，疑因未注意車前狀況，撞擊內線車道張男，所幸無人受傷受困，現場於下午3時4分排除，全線恢復正常通車，後續由國道警依規定處理。