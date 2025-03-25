苗栗南庄廂型車墜落6公尺深溪谷 3名受困傷者吊掛送醫
苗栗縣南庄鄉通安橋川夏露營區附近道路下午近3點時發生廂型車墜入溪谷意外，3名施工廠商人員受困車內被救出，意識清楚但受傷無法行走，傷者2男1女都以吊掛方式救上路面，由救護車送醫，車禍原因和責任有待警方調查釐清。
苗栗消防局表示，下午2點55分接獲手機自動報案，南庄鄉通安橋川夏露營區附近發生車輛墜溪事故，消防局派遣救援人車趕往現場救護，出動消防器材車、勘驗車及救護車共3台及5名消防人員趕往，下午3點5分抵達現場展開救援，隨後並通報三灣、頭份分隊的救護人車支援運送3名傷者。
警方初步了解，廂型車內共有3名廠商人員駕駛及搭乘，車禍發生前與鄉公所人員前往會勘吊橋工程，鄉公所人員駕車行駛在前方，但後方施工廠商人員不明原因墜入深達6公尺的溪谷下方，車內人員攜帶的手機自動發報至119請求救援 。
墜谷車輛由39歲的馬姓男子駕駛，39歲劉姓女子坐在駕駛座右側，40歲呂姓男子坐後座，下午4點18分左右，3人都先後被吊掛至道路上，送往頭份為恭紀念醫院救治。
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