快訊

傳川普考慮4月2日「兩步驟」實施新關稅 可能方案曝光

金賽綸丈夫出手了！曬結婚證明否認墮胎 前男友「疑遭金秀賢威脅」

今晚離境遭嗆「還不認錯」 陸配亞亞攜家人：會堂堂正正回來

台東長濱漁港旁2風帆翻覆 5人緊捉船側獲救

中央社／ 台東縣25日電

台東長濱漁港旁今天中午2艘風帆船翻覆，5人緊攀附在船側載浮載沉，海巡人員趕往施放遙控救生圈將5人救上岸。

海巡署和台東縣消防局今天中午接獲通報，長濱港外距離岸邊不遠處有風帆遭大浪打翻，5人落海請求救援，海巡人員迅速趕到現場，將人員平安救起。

海巡署東部分署第13岸巡隊事後發布新聞稿表示，中午12時許長濱安檢所接獲民眾通報，指稱於長濱漁港左側、距岸約200至300公尺處海域，有風帆翻覆，疑似有民眾落海待援。

安檢所人員趕赴現場實施救援；同時，第10巡防區指揮部亦調派第13岸巡隊第一機動巡邏站、第15海巡隊PP-10068艇前往支援，並通報台東縣消防局成功大隊長濱分隊共同協處。

第13岸巡隊表示，救援人員抵達後，發現現場有2艘風帆翻覆，共5名民眾攀附在船側載浮載沉，情況緊急。海巡人員立即運用遙控式救生圈等裝備展開救援，並與友軍單位密切合作，迅速將落海人員全數救起。經初步檢視，5人均無明顯外傷，意識清楚，無需送醫。

台東長濱漁港旁25日中午2艘風帆船翻覆，5人緊攀附在船側載浮載沉，海巡人員迅速趕到現場，將人員平安救起。（海巡提供）中央社
台東長濱漁港旁25日中午2艘風帆船翻覆，5人緊攀附在船側載浮載沉，海巡人員迅速趕到現場，將人員平安救起。（海巡提供）中央社

台東 海巡署

延伸閱讀

海巡前偵查員造假筆錄幫人賺檢舉獎金 雄院判1年4月

2歲童跌落野柳漁港被漁民救起 海巡做CPR助恢復呼吸送醫

新北金山磺港漁港清淤治標不治本 漁船受困成常態

消失的陸籍快艇找到了！越界被發現 棄漁具跑給海巡追

相關新聞

男偷蝦皮10萬逃逸雙腳骨折 警逮人見坐輪椅：人在做天在看

一名男子深夜騎車到彰化縣溪湖鎮蝦皮智取店，以鐵鍬破壞繳費機竊取新台幣10萬餘元，逃逸時發生車禍，導致雙腳骨折，警方上門逮...

又是輔助駕駛惹禍？ 桃園男國道撞工程緩撞車

34歲陳姓轎車駕駛今下午2時許，開啟輔助駕駛系統，行經南向70.8公里桃園區楊梅路段時，疑因未注意車前狀況，撞擊內線車道...

苗栗南庄廂型車墜落6公尺深溪谷 3名受困傷者吊掛送醫

苗栗縣南庄鄉通安橋川夏露營區附近道路下午近3點時發生廂型車墜入溪谷意外，3名施工廠商人員受困車內被救出，意識清楚但受傷無...

屏東枋寮垃圾掩埋場火警 燃燒面積約1公頃

屏東縣枋寮鄉玉泉村的垃圾掩埋場今日下午傳出火警，消防局派出12車24人前往搶救，火勢已於下十3時46分控制，初估燃燒面積...

嘉義縣警查獲多起詐騙案件 查扣藍色千元鈔成捆堆成山

嘉義縣警察局今年查獲多起詐騙案件，查扣不法利得逾千萬元，其中有民眾遭愚果企業假投資詐騙，多次拿現金給詐騙成員代為投資，前...

北市南港混凝土車追撞機車 男騎士卡車底無生命跡象

一輛混凝土攪拌車今下午4時許行經台北市南港路1段，與前方一輛機車碰撞，騎乘機車的年約50歲男子卡在混凝土車頭底部，消防隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。