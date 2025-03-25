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嘉義縣警查獲多起詐騙案件 查扣藍色千元鈔成捆堆成山

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣警察局今年查獲多起詐騙案件，查扣不法利得逾千萬元，其中有民眾遭愚果企業假投資詐騙，多次拿現金給詐騙成員代為投資，前後共交付1千萬元，最後才驚覺被騙了，局長李權哲今天主持打詐記者會，展示總額逾千萬的藍色千元鈔，場面相當壯觀。

嘉義縣警察局刑警大隊長翁士閔說，賴姓男子誤信網路投資，下載愚果APP，依照歹徒指示面交6次，交付共1千萬元，後來才被家人發現，警方後續誘捕車手面交，當場逮捕李姓車手及耿姓監控收水手，成功攔阻800萬元，依詐欺罪及洗錢防制法移送法辦。

嘉義縣警察局1至2月查獲詐騙集團17件、逮捕嫌犯138人，查扣不法利得逾2598萬元，並配合內政部警政署執行打詐專案，成功破獲23件詐騙案件，逮捕131人，查扣不法資金2306萬元，另也攔阻詐欺案件29件，阻詐金額2073萬元，預防民眾遭詐騙。

翁士閔說，易遭詐地區以民雄鄉36件居多，其次大林鎮15件、中埔鄉15件，其中詐騙手法以假網拍最多，假投資、假買家騙賣家等次之，另投資詐騙、假交友投資的財損金額最高，占財損總額79.19％，提醒投資前務必查證，勿輕信不實廣告，以免誤墜詐騙陷阱。

李權哲說，警察局將持續查緝車手、水房，並溯源追查核心成員、瓦解詐欺集團，也將加強與民間企業、社團、宗教團體、社區組織合作，共同防禦詐欺犯罪，並整合最新反詐資訊，針對不同族群進行識詐宣導，加強民眾識詐知能，守護民眾財產安全。

嘉義縣警察局今年查獲多起詐騙案件，查扣不法所得逾千萬元，藍色千元大鈔成捆堆成山。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局今年查獲多起詐騙案件，查扣不法所得逾千萬元，藍色千元大鈔成捆堆成山。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局今年查獲多起詐騙案件，查扣不法所得逾千萬元。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局今年查獲多起詐騙案件，查扣不法所得逾千萬元。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局今年查獲多起詐騙案件，局長李權哲（左四）今主持阻詐記者會，強調將持續追查詐騙集團核心成員。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局今年查獲多起詐騙案件，局長李權哲（左四）今主持阻詐記者會，強調將持續追查詐騙集團核心成員。記者黃于凡／攝影

詐欺 詐騙集團 警察

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