嘉義縣警查獲多起詐騙案件 查扣藍色千元鈔成捆堆成山

嘉義縣警察局今年查獲多起詐騙案件，查扣不法利得逾千萬元，其中有民眾遭愚果企業假投資詐騙，多次拿現金給詐騙成員代為投資，前後共交付1千萬元，最後才驚覺被騙了，局長李權哲今天主持打詐記者會，展示總額逾千萬的藍色千元鈔，場面相當壯觀。

嘉義縣警察局刑警大隊長翁士閔說，賴姓男子誤信網路投資，下載愚果APP，依照歹徒指示面交6次，交付共1千萬元，後來才被家人發現，警方後續誘捕車手面交，當場逮捕李姓車手及耿姓監控收水手，成功攔阻800萬元，依詐欺罪及洗錢防制法移送法辦。

嘉義縣警察局1至2月查獲詐騙集團17件、逮捕嫌犯138人，查扣不法利得逾2598萬元，並配合內政部警政署執行打詐專案，成功破獲23件詐騙案件，逮捕131人，查扣不法資金2306萬元，另也攔阻詐欺案件29件，阻詐金額2073萬元，預防民眾遭詐騙。

翁士閔說，易遭詐地區以民雄鄉36件居多，其次大林鎮15件、中埔鄉15件，其中詐騙手法以假網拍最多，假投資、假買家騙賣家等次之，另投資詐騙、假交友投資的財損金額最高，占財損總額79.19％，提醒投資前務必查證，勿輕信不實廣告，以免誤墜詐騙陷阱。