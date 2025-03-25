男偷蝦皮10萬逃逸雙腳骨折 警逮人見坐輪椅：人在做天在看
一名男子深夜騎車到彰化縣溪湖鎮蝦皮智取店，以鐵鍬破壞繳費機竊取新台幣10萬餘元，逃逸時發生車禍，導致雙腳骨折，警方上門逮人見他坐在輪椅上難以行走，全案依加重竊盜罪嫌送辦。
彰化縣警察局溪湖分局今天發布新聞稿指出，埔東派出所日前接獲報案，一名男子趁半夜無人之際，到蝦皮智取店以鐵鍬破壞店內繳費機，竊取10萬餘元，得手後即騎車逃逸。
警方擴大調閱監視器，鎖定一名犯嫌，報檢察官指揮聲請搜索票及拘票，循線查緝竊嫌到案。
埔東派出所表示，男子當天竊取金錢後，騎車一路往南逃逸，行經雲林縣時發生車禍，造成雙腳多處骨折，警方上門抓人時看見男子坐在輪椅上難以行走，「只能說人在做天在看」。
警方表示，全案依刑法加重竊盜罪嫌移送台灣彰化地方檢察署偵辦，呼籲民眾勿貪一時私欲而觸犯法網。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言