男偷蝦皮10萬逃逸雙腳骨折 警逮人見坐輪椅：人在做天在看

一名男子深夜騎車到彰化縣溪湖鎮蝦皮智取店，以鐵鍬破壞繳費機竊取新台幣10萬餘元，逃逸時發生車禍，導致雙腳骨折，警方上門逮人見他坐在輪椅上難以行走，全案依加重竊盜罪嫌送辦。

彰化縣警察局溪湖分局今天發布新聞稿指出，埔東派出所日前接獲報案，一名男子趁半夜無人之際，到蝦皮智取店以鐵鍬破壞店內繳費機，竊取10萬餘元，得手後即騎車逃逸。

警方擴大調閱監視器，鎖定一名犯嫌，報檢察官指揮聲請搜索票及拘票，循線查緝竊嫌到案。

埔東派出所表示，男子當天竊取金錢後，騎車一路往南逃逸，行經雲林縣時發生車禍，造成雙腳多處骨折，警方上門抓人時看見男子坐在輪椅上難以行走，「只能說人在做天在看」。

警方表示，全案依刑法加重竊盜罪嫌移送台灣彰化地方檢察署偵辦，呼籲民眾勿貪一時私欲而觸犯法網。