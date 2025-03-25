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疑電話訊號差…嘉義男情緒失控 衝加護病房理論、毆打護理師

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義長庚醫院加護病房今早11點多發生暴力衝突，一名病患家屬疑因電話溝通問題，情緒失控衝到醫院理論，動手毆打護理人員，護理師被打受傷，其他人見狀連忙報警求助，警方趕到時動手打人的男子已離開，後續將通知他到案說明。

據了解，動手打人的病患家屬平日對醫護人員態度就不友善，今天疑因講電話訊號不佳，與護理師通話時聲音斷斷續續，心生不悅跑到加護病房找人理論，當場情緒失控，講話愈來愈大聲，還動手毆打護理師，護理師被打受傷，已完成驗傷存證將提告。

護理人員說，男子到醫院時情緒激動，講話愈講愈大聲，大家都很害怕，最後竟然動手，幸好有所警覺，傷勢不重。警方表示，獲報後立即趕往醫院，但據報打人的男子已離開，目前已鎖定相關涉案人員，依規定受理案件，後續將通知男子到案說明，偵辦釐清案情。

嘉義長庚醫院今早11點多有一名病患家屬情緒失控，衝至加護病房大聲理論、毆打護理師。圖／翻攝自Google maps
嘉義長庚醫院今早11點多有一名病患家屬情緒失控，衝至加護病房大聲理論、毆打護理師。圖／翻攝自Google maps

失控 情緒 護理師

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