疑電話訊號差…嘉義男情緒失控 衝加護病房理論、毆打護理師

嘉義長庚醫院加護病房今早11點多發生暴力衝突，一名病患家屬疑因電話溝通問題，情緒失控衝到醫院理論，動手毆打護理人員，護理師被打受傷，其他人見狀連忙報警求助，警方趕到時動手打人的男子已離開，後續將通知他到案說明。

據了解，動手打人的病患家屬平日對醫護人員態度就不友善，今天疑因講電話訊號不佳，與護理師通話時聲音斷斷續續，心生不悅跑到加護病房找人理論，當場情緒失控，講話愈來愈大聲，還動手毆打護理師，護理師被打受傷，已完成驗傷存證將提告。