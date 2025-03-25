6警荷槍實彈包圍漁光島可疑轎車 結果駕駛是茫然白髮翁

78歲宋姓老翁昨天中午開車出門就忘了怎麼回家，一路開到深夜11點橫停在漁光島馬路中央；警方以為是酒駕、毒駕者，全副武裝、荷槍實彈緩緩前後包圍，敲打車窗才看到是神情茫然的白髮長者，從悍警轉為人民保母，協助他返回距離80公里的高雄美濃住家。

昨天晚間11時許，台南市警第四分局獲報，通過安平區漁光大橋的漁光島上，有一輛轎車橫停於馬路中央，且車輛發動，狀態可疑，地點在健康路三段與漁光路口；轄區育平派出所接獲通知，初步懷疑是酒駕或毒駕，嫌犯可能呈現意識不清、睡在馬路上。

所長吳尚謙不敢大意，為了避免對方身上有危險槍械、攻擊性武器，率領副所長顏伯庭及4名警力荷槍實彈、全副武裝、穿上防彈背心，攜帶酒測器趕往，沿路上也不斷用無線電呼叫溝通，快到時先關閉警示燈、警鳴器，避免打草驚蛇，驚醒對方加速逃逸。

警方到場後，現場輕聲討論分為3人、3人前後包圍轎車前門、後門，再緩緩靠近；當確認車內駕駛無法從任何一個車門逃逸，突然現身，打開手電筒敲打車窗，要求車內駕駛打開表明身分，連續詢問「先生，有喝酒嗎」、「排檔打P檔」、「你是什麼狀況車輛要停成這樣」。

當時車窗立即打開，但出現的是眼神徬徨的白髮長者面容；原本荷槍實彈的警員，看到恍神茫然的老人家，從要逮捕酒駕現行犯的強悍執法人員，轉為人民保母；經確認老人家身分是78歲宋姓老翁，沒有酒駕、毒駕，駕照正常，沒有無照駕駛後，關心詢問。

宋姓老翁表示，朋友來拜訪他，中午一起吃完飯後，他就從高雄市美濃區住家開車，送朋友到台南高鐵站；但要回家的時候，因路況不熟悉、迷失方向，想開回美濃，卻不知道要怎麼開，一直開到晚上，也不知道自己開到哪裡。

宋指出，他一恍神，就開到了漁光島，不知道為什麼會開到這邊；直到警方敲窗，他才意識到將車停在馬路中央。警方研判老翁已經呈現體力不支、精神不濟的狀態，安撫會協助他返家。

警方查詢發現，宋完全是朝反方向行進，應該往東走山路回去，他卻往西開到海邊，直到距離他住家相差達80公里的漁光島。警方查看宋的手機，發現電力只剩2%、汽車汽油也快耗盡，引擎還亮起故障燈。

所長吳尚謙先請警員開巡邏車將精神不佳的宋姓老翁載回派出所，提供飲食茶點補充體力，再請警員協助檢視汽車狀況，為汽車加油，將車緩緩開回。警方透過宋姓老翁手機通訊錄，聯繫到家屬，宋的妻子、子女立即趕往。

子女表示，父親近日逐漸出現失智症狀，但尚未正式就醫診斷；昨天也不確定到底有沒有朋友來拜訪，父親就自己開著轎車出去，一出門就找不到人，手機也聯絡不上，正在焦急時，所幸警方及時聯繫。經警員調整車輛狀況並加油後，家屬也開著老翁的車，一家人平安返家。

分局長曹儒林表示，家中如有年長者，建議可於衣物繡上姓名及聯絡電話，或配戴防走失手環，以利警方迅速聯繫家屬。同時，家屬應多加留意長者動態，盡量陪同外出，以降低走失風險；長者若感到視力、反應力下降或身體不適，切勿勉強開車，應請家人協助接送。

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78歲宋姓老翁昨天中午開車出門就忘了怎麼回家，一路開到深夜11點橫躺在漁光島馬路中央，警方敲打車窗才看到是神情茫然的白髮長者。記者袁志豪／翻攝 78歲宋姓老翁昨天中午開車出門就忘了怎麼回家，一路開到深夜11點橫停在漁光島馬路中央；警方以為是酒駕、毒駕者，全副武裝、荷槍實彈緩緩靠近。記者袁志豪／翻攝 78歲宋姓老翁昨天中午開車出門就忘了怎麼回家，一路開到深夜11點橫躺在漁光島馬路中央；警方以為是酒駕、毒駕者，全副武裝、荷槍實彈緩緩靠近，敲打車窗。記者袁志豪／翻攝 78歲宋姓老翁昨天中午開車出門就忘了怎麼回家，一路開到深夜11點橫躺在漁光島馬路中央；警方以為是酒駕、毒駕者，全副武裝、荷槍實彈緩緩靠近，敲打車窗。記者袁志豪／翻攝 78歲宋姓老翁昨天中午開車出門就忘了怎麼回家，一路開到深夜11點橫停在漁光島馬路中央。記者袁志豪／翻攝