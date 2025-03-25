預拌混凝車疑過彎不慎翻落匝道 台南7旬司機傷重不治

台南北門區今下午1點多發生一起死亡車禍，一輛預拌混凝車行經台84線往西準備南下台61線時，疑似因過彎不慎擦撞，翻落到台61線南下匝道，導致車體嚴重變形，翻覆時一度與另輛槽車「擦車而過」，混凝土車70多歲陳姓駕駛受困車內，消防人員獲報趕抵現場，陳男脫困後無生命跡象，送醫搶救仍傷重不治。

南市消防局今下午1點接獲報案，北門區台84線發生車禍，派遣北門、學甲等消防分隊前往救援，抵達現場時，發現一輛預拌混凝車90度翻覆在台61南下交流道匝道上，且車體嚴重變形，攪拌筒內的混凝土更洩漏在路面上，駕駛則受困在車內。

經消防人員搶救，70多歲陳姓駕駛脫困時，因傷重無生命跡象，緊急送往佳里奇美醫院急救，搶救約半小時仍傷重不治。

學甲警方初判，陳男駕駛混凝土車今下午行經台84線往西，準備南下銜接台61線時，疑在交流道過彎不慎擦撞護欄後，翻落到6公尺下的台61線南下匝道路段，翻覆時一度擦撞到液化石油氣槽車，所幸槽車僅車體有擦痕，並未破裂外洩。