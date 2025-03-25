強風吹車門「碰」一聲…台中婦手指被截斷 警開道3分鐘就醫

台中市鄭姓女志工日前左手中指被強風關起的門夾住「削斷一截」、血流如注，送醫途中遇塞車，就近向烏日警分局犁份派出所求助，經警車開道，3分鐘後順利就醫處置，令家屬感謝不已。

鄭姓婦人在日前上午10時許，因從事志工活動時，據點大門遭風吹「碰」一聲關起，她來不及收手，左手中指前端就被「啪」一聲削斷一截，當場血流如注 ，一旁志工夥伴見狀，壓迫傷口仍無法止血，立即開車送鄭婦就醫，沒想到半路就遇塞車，相當焦急，剛好一旁有派出所，立即向警方求助。

警員楊仁華說明，他見婦人加壓止血的左手中指傷口依然鮮血直流，二話不說立即駕駛警車全程鳴笛開道，婦人一行人緊隨其後，爭取治療時效，原本10分鐘路程，僅花3分鐘即抵達醫院，經治療婦人手指止住血，後續醫護處置。鄭婦及其家屬對於員警的迅速反應和無私協助感激不已。