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影／宜蘭家庭主婦「投資股票」遭詐900多萬 不敢跟家人說

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭一名年約50歲家庭主婦多年來正常買賣股票獲利不少，幾個月前在臉書看到招攬投資訊息，她依循加入Line群，起初拿回10幾萬元投資「高獲利」，深信穩賺不賠，又再投入數百萬元。最近想拿回獲利時，對方聲稱要「繳稅」，須再面交200萬，她懷疑有詐報警逮到車手，錢卻追不回來。

宜蘭分局日前受理這名被害婦人遭詐900餘萬元，詐團持續要求面交200萬元時，警方等到被害人與詐團車手約定車手面交之際，逮捕一名60餘歲郭姓男車手，查扣手機與工作證，詢問後依詐欺罪嫌移請宜蘭地檢署偵辦。

經查，這名婦人沒有工作收入，自稱過去靠著正常買賣股票小有獲利，直到最後發現被詐騙之後，不敢告訴家人，自己去報案，如今錢也追不回來，後悔不已。

宜蘭分局呼籲，網路投資聲稱高獲利或穩賺不賠，再要求民眾前往匯款或面交，一定是詐騙，若有任何問題，可打165反詐騙專線求證或親自到派出所諮詢報案。

宜蘭一名婦人遭詐900餘萬元，詐團詐團以「繳稅」等理由持續要求面交200萬元時，警方等到被害人與詐團車手約定車手面交之際，逮捕一名60餘歲郭姓男車手，依詐欺罪嫌移請宜蘭地檢署偵辦。圖／警方提供
宜蘭一名婦人遭詐900餘萬元，詐團詐團以「繳稅」等理由持續要求面交200萬元時，警方等到被害人與詐團車手約定車手面交之際，逮捕一名60餘歲郭姓男車手，依詐欺罪嫌移請宜蘭地檢署偵辦。圖／警方提供
宜蘭一名婦人遭詐900餘萬元，詐團以「繳稅」等理由持續要求面交200萬元時，警方等到被害人與詐團車手約定車手面交之際，逮捕一名60餘歲郭姓男車手，依詐欺罪嫌移請宜蘭地檢署偵辦。圖／警方提供
宜蘭一名婦人遭詐900餘萬元，詐團以「繳稅」等理由持續要求面交200萬元時，警方等到被害人與詐團車手約定車手面交之際，逮捕一名60餘歲郭姓男車手，依詐欺罪嫌移請宜蘭地檢署偵辦。圖／警方提供

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