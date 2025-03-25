儀表板故障燈亮未送修不會動 車主催到引擎冒煙火燒車

基隆市有車主看到轎車儀表板上的引擎故障燈號亮了，但未檢修，幾天後無法啟動並起火燃燒。消防局今天提醒民眾提防風險，故障燈亮起或察覺異常，建議盡快送修，車內放置打火機等易燃物品，太陽直射高溫也可能釀災。

消防局今天表示，日前接獲一起火災報案，某社區地下停車場發生火警，濃煙瀰漫。消防人員趕赴到場，發現是停放在地下1樓車位的轎車，引擎室起火冒煙，布線灌救，同步疏散社區大樓住戶。消防人員很快就撲滅火勢，接著進行排煙作業，化解危機。

消防局火災調查人員勘查起火車輛，依跡證研判起火點在轎車引擎室。訪查車主得知，案發前幾天車主就看到儀表板引擎故障燈號亮了，火災當天要開車，幾次啟動車輛引擎都失敗，不久就看到引擎室冒煙，趕緊撥打119求助。

消防局說，造成車輛起火的可能原因，包括電線老化或短路，若電線絕緣層破損或老化，可能產生火花並點燃可燃物。發電機或電池故障，如過載或接線鬆動也可能導致電線過熱，進而引發起火。

消防局表示，額外加裝行車記錄器、音響等電器，或設備安裝不當，導致電線短路也能能釀災。如果車內放置一些易燃物品，例如打火機，經太陽高溫直射，就很容易爆炸引發火燒車。

消防局提醒民眾，如果是引擎過熱，儀表板上的引擎燈號亮起，或是水溫表過高，應立即停靠至安全地方，並將引擎熄火散熱休息。啟動馬達、發電扇馬達、風扇馬達等某機件或皮帶故障，也會引發過熱現象，通常初期都會有明顯異音出現，應盡早回廠檢視修復。