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影／超商取貨誆稱要買可樂支開店員 新北男偷3萬包裹奪門逃
新北市新店區1間超商發生1件竊盜案。29歲蔣男前天（23日）凌晨前往超商取貨，店員取出包裹要收取3萬元時，蔣男又表示要買2箱可樂，並趁店員去搬可樂時拿了包裹搭計程車逃逸，新店警方獲報鎖定蔣男身分，將持續通知他到案說明。
據了解，有網友在Threads發文表示，23日凌晨1時許1名男子前往新店安康全家取貨，金姓店員取出男子2件包裹後表示須收取3萬元，並將包裹放在桌上給男子確認。此時這名男子突然請店員去拿2箱可樂，隨後趁沒人顧櫃臺時拿起2個包裹離開超商搭上計程車逃逸。
網友表示詢問過附近超商，此人為偷竊包裹慣犯，且搭計程車逃跑就可以知道他是蓄意的。提醒大家轉發以防範詐騙。
林口警方接獲報案鎖定29歲蔣男涉嫌重大，24日通知蔣男到案但蔣男卻未現身，警方將持續通知他到案說明，詢後將依竊盜罪嫌送辦。
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