快訊

台股上漲166點收22,273點 台積電上揚18元收990元

百貨文創商品真假難辨？他見淘寶貨翻5倍賣 內行揭槓盤子話術

國際連鎖飯店男員工闖女湯區大喊「快出來」 裸體女客怒批：誇張

聽新聞
0:00 / 0:00

影／超商取貨誆稱要買可樂支開店員 新北男偷3萬包裹奪門逃

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新店區1間超商發生1件竊盜案。29歲蔣男前天（23日）凌晨前往超商取貨，店員取出包裹要收取3萬元時，蔣男又表示要買2箱可樂，並趁店員去搬可樂時拿了包裹搭計程車逃逸，新店警方獲報鎖定蔣男身分，將持續通知他到案說明。

據了解，有網友在Threads發文表示，23日凌晨1時許1名男子前往新店安康全家取貨，金姓店員取出男子2件包裹後表示須收取3萬元，並將包裹放在桌上給男子確認。此時這名男子突然請店員去拿2箱可樂，隨後趁沒人顧櫃臺時拿起2個包裹離開超商搭上計程車逃逸。

網友表示詢問過附近超商，此人為偷竊包裹慣犯，且搭計程車逃跑就可以知道他是蓄意的。提醒大家轉發以防範詐騙。

林口警方接獲報案鎖定29歲蔣男涉嫌重大，24日通知蔣男到案但蔣男卻未現身，警方將持續通知他到案說明，詢後將依竊盜罪嫌送辦。

蔣男拿了包裹搭計程車逃離現場。記者黃子騰／翻攝
蔣男拿了包裹搭計程車逃離現場。記者黃子騰／翻攝

店員 計程車 超商

延伸閱讀

超商換零錢付車資等不到小黃 前立委邱彰被控搭霸王車獲不起訴

新北抽驗95件清明食品 1件香菜農藥「普拔克」超標

影／仿真戰機停一排...新北高程航模嘉年華近距離體驗渦輪震撼

侯友宜赴新店行動治理座談 宣布第二座運動中心今年定案

相關新聞

影／超商取貨誆稱要買可樂支開店員 新北男偷3萬包裹奪門逃

新北市新店區1間超商發生1件竊盜案。29歲蔣男前天（23日）凌晨前往超商取貨，店員取出包裹要收取3萬元時，蔣男又表示要買...

停車惹議…賴清美昔挺警言論超諷刺 歷史哥：教科書級公關災難

彰化縣和美區縣議員賴清美本月21日到芳苑鄉王功，因找不到車位，直接開進王功派出所臨停，被值班員警制止，雙方爭執10分鐘，警分局長宋俊良接獲通報趕到致歉，賴清美仍氣憤難平，事後在個人臉書PO文批評。對此，時事評論員歷史哥也發文，酸她過去還說過「警察真的也很辛苦，也許就有幾個害群之馬」，如今看來十分諷刺。

宜蘭家庭主婦「投資股票」遭詐900多萬 不敢跟家人說

宜蘭一名年約50歲家庭主婦多年來正常買賣股票獲利不少，幾個月前在臉書看到招攬投資訊息，她依循加入Line群，起初拿回10...

儀表板故障燈亮未送修不會動 車主催到引擎冒煙火燒車

基隆市有車主看到轎車儀表板上的引擎故障燈號亮了，但未檢修，幾天後無法啟動並起火燃燒。消防局今天提醒民眾提防風險，故障燈亮...

歹路不通行 日薪5萬變2千詐團車手落網自認被騙

新北市三峽警分局日前在鶯歌逮捕一名原本是Uber司機的詐騙集團張姓車手，原來是因為警方經常在超商內查獲詐騙車手，因此詐團...

高影／學歷具社經地位者遭詐逾3千萬 南警走進蘭花展宣導

台南市警察局為提升民眾辨識詐騙的能力，犯罪預防科趁著市府舉辦「2025 臺灣國際蘭展」活動，主動走入人群，以實際詐騙案例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。